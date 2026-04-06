動画：ジェズスの視線の中…アル・ナスルが「ヤルバブ・ダービー」でアル・ヒラルを圧倒

U-21エリートリーグの第20節、最終節では、リヤド・ダービーとしてアル・ナスルとアル・ヒラルの両チームによる激闘が繰り広げられ、「アル・アッリ」ことアル・ナスルが4-0の圧勝を収めた。

この勝利により、アル・ナスルは勝ち点を38に伸ばして3位に浮上した一方、アル・ヒラルは勝ち点40で2位に後退したが、両チームとも準々決勝進出を決めた。

この試合には、アル・ナスル1軍監督のポルトガル人ジョルジェ・ジェズスが観戦に訪れていた。彼は常に才能ある選手をスカウトするために、試合会場に足を運ぶことを欠かさない。

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多くのスター選手が輝かしい活躍を見せ、中でもイラク人MFハイダー・アブドゥルカリームが、後半49分に素晴らしいヘディングシュートで先制ゴールを決めた。

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64分にはウイングのアブドゥル・ラフマン・スフィヤニが2点目を挙げ、70分にはMFラカン・アル・ガムディが直接フリーキックで3点目を追加した。

そして88分、FWファリス・アル・サレムがアル・ナスルの4点目を決め、チームにふさわしい勝利をもたらし、リヤド・ダービーを完璧な形で締めくくった。



















