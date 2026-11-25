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水曜日の夜に行われたチャンピオンズリーグ第5節のパリ・サンジェルマン対ローマ戦で、深刻な人種差別疑惑が浮上した。パリのクラブのサポーター数人が、パルク・デ・プランスのアウェー席にいたイタリアのクラブのサポーターから、人種差別的なチャントやナチス式のジェスチャーを受けたと訴えている。

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『RMC Sport』がブローニュ・スタンドの年間シート保有者数人の証言として伝えたところによると、彼らは2-2の引き分けに終わった試合中、ローマのサポーター用エリアからサルの鳴き声をまねた声がはっきりと聞こえたという。

また、同局の取材に応じた別のサポーターたちは、試合中に一部のローマサポーターがナチス式のジェスチャーをしているのを目撃したと証言している。

「こんなことは終わらせなければならない」

仮名でジュリアンと名乗るサポーターの一人は、試合中にイタリア人サポーターが人種差別的な行為を繰り返していたと語った。

「完全に人種差別的なイタリア人サポーターがいて、サルの鳴き声をまねたり、黒いジャケットや肌の色に関するジェスチャーをしたりしていた。彼らはそれを何度も繰り返していた」

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『RMC Sport』によると、このサポーターはさらにこう続けた。「ナイフで首を切るようなジェスチャーもしていた。こんなことは終わらせなければならないし、処分が下されるべきだ」

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また、一部のサポーターがスタジアム内の警備担当者に訴えたものの、介入はできないとの返答を受けたことも明かした。

「警備員のところに行ったが、何もできないと言われた。イタリアのサポーターではこういうことがよく起きるが、サッカーのスタジアムにあってはならないことだ」

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こうした疑惑は、パリ・サンジェルマンとローマが2-2で引き分けた白熱の一戦の後に浮上したもので、フランスのクラブのサポーター数人が訴えた事案について、関係機関が正式な調査を開始するかどうかが注目される。

パリ・サンジェルマンの連勝がストップ

ローマは、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節としてパルク・デ・プランスで行われた一戦で、ホームのパリ・サンジェルマンを相手に引き分けに持ち込み、またしても逆転負けを喫する事態を免れた。

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ローマは5分、マリオ・エルモソのゴールで先制したが、パリ・サンジェルマンは31分にイリヤ・ザバルニーが決めて同点に追いついた。

フランスのクラブは62分、途中出場のウスマン・デンベレがPKを決めて勝ち越し、勝利に近づいていた。しかしアウェーチームも87分、同じく途中出場のドニエル・マレンがPKを沈め、同じ形でやり返した。

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今季のローマは大一番で先制しながら逆転負けを喫する試合が続いており、そのなかで手にした劇的な引き分けとなった。

スタディオ・オリンピコではレアル・マドリーを相手に先制しながら3-4で逆転負けを喫し、オールド・トラッフォードでもマンチェスター・ユナイテッドを相手にリードを奪いながら2-3でひっくり返されていた。

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パリ・サンジェルマンは最初の4試合で全勝していたが、その連勝はここで止まった。それでも勝ち点を13に伸ばして2位につけ、これによりレアル・マドリーの首位が確定した。レアル・マドリーは今季、開幕から5連勝を飾った唯一のチームとなっている。

一方のローマは勝ち点を5に伸ばし、25位につけている。ここまでの成績は1勝2分けである。