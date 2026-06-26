サウジアラビアのサッカーレジェンド、アクス・サミー・アル・ジャベール氏は、W杯カーボベルデ戦で「この試合は選手たちだけのものである」と述べ、ギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニス氏の役割を否定した。

サウジアラビア代表はまもなく、米国ヒューストンのNRGスタジアムで2026年W杯グループリーグ最終戦をカーボベルデと戦う。

試合直前、アル・ジャバー氏はMBC 1の番組「ナディーナ」で「ウルグアイ戦を語るなら、選手だけでなく監督の戦術や采配にも触れるべきだ」と語った。

スペイン戦では技術の差が顕著だったが、敗戦幅は小さくできた。5バックは代表に合わないと証明された。

さらに「今日のカーボベルデ戦は選手同士の勝負だ。カーボベルデはスペイン戦とウルグアイ戦でカウンターが成功した」と語った。

「カーボベルデはフィジカルが強く、選手たちの意欲も高い。サウジアラビア代表は相手が誰であろうと、今日勝って次のラウンドに進むという強い意志を示すべきだ」と結んだ。

この試合はサウジアラビア代表にとって必須の勝利が求められる一戦で、引き分け以下ではグループ最下位で大会を去る。

現在サウジアラビアはグループH最下位（1ポイント）で、ウルグアイとカーボベルデに1ポイント差で追っている。一方スペインは4ポイントで首位。

サウジアラビアがグループステージを突破したのは1994年のみで、その後の5大会はすべて初戦敗退している。