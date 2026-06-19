動画：サミ・アル・ジャベールがドニスにスペイン戦の勝敗を分けるポイントを伝授

サウジアラビアサッカー界のレジェンド、サミ・アル・ジャベール氏は、代表チームのゲオルギオス・ドニス監督に、2026年ワールドカップ初戦のウルグアイ戦で犯した過ちを繰り返さないよう求めた。

代表は来週日曜日、アトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムでスペインと第2戦を戦う。

アル・ジャバー氏はMBC 1の番組「ナディーナ」で「ウルグアイ戦終了のホイッスルが鳴った後、私は『ドニス監督がスペイン戦をどう臨むのか』と考えた」と語った。

ウルグアイ戦のように自陣で守備を続けるのは難しい。スペイン代表はどのスペースでもプレーできるからだ。自陣の最終3分の1で彼らにボールを持たせてはいけない」と語った。

さらに「ペドリやラミン・ヤマルなど、スペイン代表の多くはバルセロナで狭いスペースでのプレーに慣れている」と指摘した。

さらに「スペインはウルグアイとは異なる。カーボベルデ戦では危険なエリアでスペースを与えない戦術を示した」と続けた。

ウルグアイ戦では守備位置が悪かったが、スペイン戦では戦術やメンバーを変えるはず。スルタン・マンデシュのスピードを生かす可能性もある」と結んだ。

第1節はサウジアラビア×ウルグアイが1－1、スペイン×カーボベルデが0－0で終わり、両チームとも勝ち点1を獲得した。