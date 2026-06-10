サウジアラビアサッカー界のレジェンド、サミ・アル・ジャバー氏は、ギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニス氏の代表監督就任を「近年で最も優れた決定の一つ」と称賛した。

成績不振で批判を受けたレナール監督の後任として、ドニスは2026年W杯開幕2ヶ月前の昨年4月に代表を率いた。

アル・ジャバー氏はMBC1の番組「ナディーナ」で「ドニス招聘は連盟の数年で最も勇気ある最良の決定だ」と語った。

ただし「ドニスに決勝トーナメント進出を約束する魔法の杖はない。スペイン、ウルグアイ、カーボベルデと同じグループは極めて厳しい」と指摘した。

その一方で、「運営面ではファハド・アル・マファルジ氏のような有能なCEOが選ばれ、アル・ヒラルでの実績が示すように、代表チームがプロフェッショナルな体制で運営されている証拠だ」と語った。

親善試合だけでは全貌は分からないものの、大きな期待が持てる。セネガル戦ではショートパスを多用し、組織的に動き、プレス時も一体となって守った。この傾向は好材料だ」と結んだ。

サウジアラビア代表は7度目の本大会出場。グループHにはスペイン、ウルグアイ、カーボベルデがおり、初戦は来週火曜未明、ラテンアメリカ勢との対戦で始まる。