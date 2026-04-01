動画：サポーターがアルゼンチン代表監督の会見に乱入し、警告のメッセージを突きつける

アルゼンチン代表のレオニエル・スカローニ監督は、2026年ワールドカップに向けた親善試合でザンビアに勝利した後に行われた記者会見の会場に、サポーターが乱入してきたことに驚かされた。

アルゼンチン代表は、モーリタニア戦での勝利から数日後、水曜日の早朝にアルゼンチンの首都ブエノスアイレスで行われたホームゲームで、ザンビアに5-0で勝利した。

多くの報道や、リオ自身による過去の複数のインタビューでの示唆によると、このザンビア戦は、ワールドカップ出場を経て国際舞台から引退するメッシにとって、アルゼンチン国内での事実上の最後の試合となる見込みだ。

試合後の記者会見中、予告なしにサポーターが壇上に上がり、マイクに近づいたため、監督や記者たちは驚かされた。

スカローニ監督は話を中断し、その侵入者がマイクを通じて話そうとするのを待ったが、すぐに警備員が介入し、彼を会場から連れ出した。

そのファンはスカローニ監督にメッセージを送り、「準備をしておいてほしい。フランスは本当に強いチームだ。ブラジルやスペインよりも上だ。敬意を込めて言うが」と述べた。

さらに、「キリアン・エムバペは、メッシやデボ・マルティネスと並んで、世界最高のサッカー選手だ」と付け加えた。

この出来事を受け、スカローニ監督は当初、仕組まれたものかもしれないと考えたと認め、次のようにコメントした。「仕組まれたことだと思った」

アルゼンチンは、米国、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップのグループ10に、アルジェリア、ヨルダン、オーストリアと共に所属している。