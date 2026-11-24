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低身長者ワールドカップのモロッコ対コロンビア戦が、混乱の場と化した。グループAで行われた両国の一戦の終了後、選手同士による激しい乱闘が発生した。騒動はスポーツの枠を逸脱し、ピッチ上で殴り合いや蹴り合いにまで発展したことから、大きな波紋を呼んでいる。

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11月20日から30日までモロッコで開催されている同大会では、月曜日の夜に行われたグループステージ第2節、開催国モロッコとコロンビアの一戦の後、残念な出来事が起きた。

試合は1-1の引き分けに終わったが、終了の笛が鳴った後に選手間の雰囲気が険悪化し、口論は殴り合いへと発展した。

両チームの選手は互いに殴る蹴るを繰り返し、警察やスタジアム周辺にいた人々が介入して乱闘を収め、さらなる拡大を防ぐ事態となった。

騒動は抗議や言い争いにとどまらず、身体的な衝突にまで発展し、事態を収拾して現場に平静を取り戻すための介入が必要となった。

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大会の主催者は現時点で、騒動に関与した選手に対するいかなる処分も発表しておらず、今回の件を受けてどのような措置を講じるのかも明らかになっていない。

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16カ国が参加する大会は引き続き進行しており、モロッコ対コロンビア戦の後に起きた出来事をめぐる調査や運営側の決定の行方が注目されている。

両国はアメリカ、グアテマラとともにグループAに入っている。大会にはさまざまな大陸の代表チームが参加しており、その中にはブラジル、ヨルダン、イラクとともにグループCで戦うアルゼンチンも含まれる。

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大会の試合はモロッコの首都ラバトで行われており、2026年大会は参加各国から大きな関心を集めている。