動画：サウジ記者「ロナウドがアル・ナセルを掌握」

サウジアラビア人ジャーナリストは、アル・ナスルの主将クリスティアーノ・ロナウドがチームに「支配」を強いていると批判し、そんな事態は許されないとした。

来季監督候補に、ロナウドがポルトガル代表で師事したスペイン人ロベルト・マルティネス氏の名前が挙がっている。2026年W杯で「ヨーロッパのブラジル」と呼ばれたポルトガル代表の不振もあり、ファンからは不満の声が出ている。

サウジのジャーナリスト、アブドゥルアジズ・アル・ギヤマ氏はスポーツ番組「In 90」で、ロナウドがスペイン人監督招聘の背景にあると指摘した。

同氏は「ロナウドは41歳でありながらチームを支配しようとするのは誤りだ」と説明した。

熱意がありリーグ優勝を果たしたのは事実だが、現役選手がクラブを支配するのは許されない。将来、クラブ株15～20％を保有し意思決定者になるなら話は別だ」と付け加えた。

「選手でありながら監督人事に関与するのは誤りだ」と結んだ。

マルティネス監督は一昨日の2026年W杯予選ポルトガル×コンゴ民主共和国戦で1－1の引き分けに終わり、交代策を批判されている。特にパフォーマンスが落ちたロナウドを交代しなかったことが問題視されている。