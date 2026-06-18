動画：サウジリーグの移籍を乱す新法

サウジアラビアのロシェン・リーグが、今夏の移籍市場前に「奇妙」と指摘される新規定をリーグ協会が制定したことで、新たな危機に直面している。

同リーグの選手獲得委員会は5月以降、各クラブに今夏使える予算額を通知していた。

サウジアラビアのメディア関係者アブドゥルラフマン・アル・ハミディ氏は、MBC 1の番組「ナディーナ」で、クラブが予算をどのように使うかを定めた新ルールを説明した。

アル＝ハミディ氏は「選手獲得委員会は5月初めに基準に従って各クラブの予算を承認した。これは前向きな一歩だ」と述べた。

しかし、選手獲得委員会が新加入選手の市場価値を独自に評価し、その評価をクラブに義務付けたため、いくつかのクラブは契約を結べなかった。

このため一部のクラブは、総会開催を要求し、協会側に公平性の確保とクラブ運営への介入中止を訴えている。

さらに「クラブ経営陣は自前で資金を管理できないのか。できるならなぜ選ばれたのか。企業所有クラブやスポーツ省傘下クラブの立場はどうか」と疑問を投げかけました。

最後に彼はこう語った。「なぜサッカー運営のために新たな制度を考案することにこだわるのか？選手を評価する責任者たちは有能なのか？彼らが以前勤務していた欧州のクラブで、このような干渉を受け入れただろうか？」

なお一部報道では、リーグ責任者はスター選手に巨費を投じるのではなく、若手有望株と契約して支出を抑える方針だという。



