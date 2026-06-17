動画：サウジメディア「メッシがサッカーに幕、ロナウドは安泰」

サウジアラビアのメディアは、2026年W杯コンゴ民主共和国戦で不振だったアル・ナスル captain クリスティアーノ・ロナウドを揶揄した。一方、アルゼンチン captain リオネル・メッシは3得点を挙げ輝いた。

その日、メッシはアルゼンチン代表を率いてアルジェリアに3-0で勝利し、3得点をすべて自身で記録した。一方、ロナウドは得点を挙げられず、ポルトガル代表はコンゴ民主共和国と1-1で引き分けた。

サウジアラビアのメディア関係者ハリド・アル・シュニフ氏はテレビ番組『ドゥリーナ・ギール』で「第1節でアラブ勢は1勝もできなかった」と指摘した。

さらに「メッシやムバッペ、ハーランドが驚異的な活躍を見せた一方で、ロナウドは安穏としている」と続けた。

「サッカーには本も資料集もあるが、メッシはすべてを終わらせた」と続けた。

さらに「メッシは39歳ながら初戦でハットトリックを達成し、世界得点王になった。彼はサッカーの歴史に幕を閉じた」と結んだ。

メッシは通算16得点を挙げ、ドイツのクローゼと並んでW杯最多得点を記録。これはロナウドの通算8ゴールの2倍に当たる。

アルゼンチン代表は2022年大会で3度目、36年ぶりの優勝を遂げたが、ロナウドはなおもポルトガル初制覇を狙っている。