サウジアラビアのメディアは、アル・ナセルがポルトガル代表クリスティアーノ・ロナウドに大きな恩恵をもたらしており、2026年W杯での母国優勝の足がかりになると指摘した。

ロナウドは2023年1月、マンチェスター・ユナイテッドとの契約を解除しフリーでアル・ナスルに加入した。

アル・イッタファク元広報のムハンマド・アル・サダーン氏はラジオUFMで「みんなは外国籍選手がサウジ・リーグに与える影響を語るが、逆の影響について語られることは少ない」と指摘した。

「サウジ・プロジェクトとアル・ナスルに感謝すべきだ。彼らがロナウドを再び脚光の下に返し、現役生活を延ばした。だからこそ最終戦でエンブレムに接吻したのだ。そこには忠誠心が表れている」と語った。

ロナウドも、このクラブが自身の輝きを取り戻させてくれたことを理解している。アル・ナスルはロナウドのような選手を獲得できた幸運に恵まれ、彼に対して恩義がある」と続けた。

最後に彼は「だからこそ、2026年ワールドカップの最有力候補はポルトガル代表だ」と結んだ。

ポルトガル代表は2026年W杯グループ11でコンゴ民主共和国、ウズベキスタン、コロンビアと対戦する。