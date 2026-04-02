動画：サウジアラビア人ジャーナリスト「メッシは過大評価されている選手だ！」

あるサウジアラビア人ジャーナリストが、インター・マイアミのキャプテンであるアルゼンチンのリオネル・メッシを「メディアによって過大評価されている選手」と評し、物議を醸した。

サウジアラビア紙「オカズ」の記者、ファラ・アル・カハタニ氏はポッドキャスト「ハジャマ」で次のように語った。「アルゼンチンが優勝したワールドカップの後、私はそう言ったし、今でも確信している。メッシは過大評価されている選手だ」

さらに彼は次のように説明した。「メッシはメディアによって過大評価されている。確かに才能はあるが、実力以上に評価されている。つまり、彼が100％の価値があるとしても、一部の人々は500％の価値を与えている。これは理にかなっていない」。

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さらに彼はこう締めくくった。「論理的に考えよう。PKこそがメッシとアルゼンチン代表にワールドカップ優勝をもたらしたのだ。彼は毎試合、PKを獲得していたのだから」

メッシは、2022年カタールワールドカップで、アルゼンチン代表として初めてワールドカップ優勝を果たした。本戦と延長戦を終えて3-3の同点となった後、PK戦でフランスを破っての優勝だった。