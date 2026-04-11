動画：サウジアラビアのクラブがブルーノ獲得を諦めない

マンチェスター・ユナイテッドの主将ブルーノ・フェルナンデスは、来夏の移籍市場でロシェン・リーグのクラブが獲得を目指す重要ターゲットだ。

ファブリツィオ・ロマーノ氏は自身のYouTubeチャンネルでこう語った。 「ブルーノが最近のインタビューで語った『マンチェスター・ユナイテッドに帰属意識を感じている。本物のサポーターのような気分だ』という発言は印象的だった。彼はクラブを愛し、安らぎを感じている」

さらに「ここ数週間、マンチェスター・ユナイテッドで再びチャンピオンズリーグに出場できる可能性が、ブルーノ・フェルナンデスに大きな影響を与えている」と続けた。





それでもサウジアラビアのクラブは今もブルーノの獲得を望んでいる。 3年前、2年前と交渉があり、昨年はアル・ヒラルも獲得を画策したが、状況は変わっていない。それでも選手自身はユナイテッドでCLに出場したいと考えている。

そのうえで「マンチェスター・ユナイテッドは来季もブルーノが残留すると楽観視している。今後の交渉次第ではあるが、クラブは前向きだ」と結んだ。

最後に彼は「シーズン終了後にクラブとブルーノが話し合い、ユナイテッドは残留を強く望んでいるので、プロジェクトに留めるよう努力する」と結んだ。



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