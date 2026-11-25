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U-17サウジアラビア代表が、グループステージ最終戦でハイチに苦しみながらも勝利し、FIFA U-17ワールドカップの第2ラウンド進出を決めた。

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カタールで開催中のFIFA U-17ワールドカップは水曜日、グループD第3節が行われ、サウジアラビアが首都ドーハのアスパイア・ゾーンでハイチと対戦し、2-1で勝利した。

先制したのはハイチだった。28分、キキ・ラモスがサウジアラビアのゴール前で完全に抜け出し、見事にネットを揺らした。

主審は当初、キキ・ラモスのオフサイドとしてゴールを取り消したが、ビデオ判定の末に得点を認めた。

前半はこの1点によりハイチのリードで終わったが、サウジアラビアは後半に反撃に出る。53分、アブドゥッラー・アル・ドサリがグラウンダーのクロスを巧みに押し込み、同点に追いついた。

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さらに77分、ザイド・アル・ブーリーがハーフウェーライン付近から完全に抜け出し、サウジアラビアに2点目をもたらした。

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同時刻に行われた試合では、フランスがウルグアイに3-0で大勝し、前節のサウジアラビア戦での敗戦から立て直した。

この結果、U-17サウジアラビア代表は勝ち点を6に伸ばし、U-17ワールドカップの第2ラウンド進出を決めた。順位は2位で、同じ勝ち点6で首位に立つフランスに次ぎ、同じく勝ち点6で3位に後退したウルグアイを上回った。

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3チームが勝ち点で並んだため、ハイチ戦の結果を除外した成績で順位が決まった。その結果、3チームとも勝ち点3となったが、得失点差でフランス（+2）が上回り、サウジアラビア（0）、ウルグアイ（-2）の順となった。

サウジアラビアの対戦相手はグループステージ終了後に決まり、他グループの2位チームのいずれかと対戦する。

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今回の突破はサウジアラビアにとって歴史的なものとなる。グループステージ突破は37年ぶりで、2度目にして直近の突破だった1989年以来のことである。

サウジアラビアがU-17ワールドカップでグループステージを突破するのは通算3度目で、過去には1985年と1989年の2度、突破を果たしている。

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1985年大会では第2ラウンドが準々決勝にあたり、サウジアラビアはブラジルに1-2で敗れて大会を去った。

一方、1989年大会ではサウジアラビアが史上最大の奇跡を成し遂げた。決勝でスコットランドをPK戦の末に下し、優勝を果たしたのである。

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その一方で、U-17サウジアラビア代表は1987年大会と2025年大会の2度、グループステージ敗退を喫している。