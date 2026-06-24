グループステージ第3節のモロッコ戦で、ハイチ代表が歴史的快挙を達成した。

フランスの「スタッツ・フット」によると、ハイチがW杯で1試合2得点を奪ったのはこれが初めて。長年の苦悩を吹き飛ばし、「カリブの海賊」の誕生を世界中に印象付けた。

しかし、この試合で生まれたのは得点だけではない。モロッコのイスメール・サイバリが、グループステージ3試合連続得点を挙げた史上初のアフリカ人選手となり、大陸の歴史に名を刻んだ。

サイバリは司令塔としてチームを牽引し、第1戦・第2戦で各1得点、第3戦で決勝点を挙げて快挙を完成させた。この記録はドログバ、エトー、サラーも成し遂げなかったもので、彼はアフリカ人として新たな歴史を刻んだ。

この3得点は、モハメド・サラー（エジプト）、ユスフ・アル・ナシリ（モロッコ）、ワヒビ・アル・ハズリ（チュニジア）、サミ・アル・ジャベル、サレム・アル・ドスリ（以上サウジアラビア）と並んで、ワールドカップでのアラブ人通算得点ランキングでトップタイとなった。

サイバリは個人とチームの成功を同時に実現し、アフリカとカリブ海サッカー史に新たなページを刻んだ。

ハイチが喜んでいるのは2得点だけでなく、恐怖の壁を破った新世代の誕生だ。サイバリが喜んでいるのはハットトリックだけでなく、グループステージで達成した「アフリカ人初」の快挙であり、「限界は破られるためにある」と世界へ示した。