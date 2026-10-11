動画：ザマレクはアル・アハリ戦でPK2本を得るに値したのか？

元エジプト人審判のヤセル・アブドゥルラウーフは、ザマレクがアル・アハリ戦でPKを2本得るに値したと主張した。理由は同チームのシコ・バンザに対する2度の接触であり、両ケースにおける押す行為は影響を及ぼすもので、ファウルを取るべきだったとの見解を示した。

アブドゥルラウーフは「MBCマスル2」の番組『エル・コーラ・マア・ファイク』に出演した際、1つ目のケースはセーブによってボールが跳ね返り、サイドに流れてクロスが送られた後に起きたものだと説明し、シコ・バンザがボールに向かって跳び上がろうとした際、マルワン・アティーヤの手が背中に当たっていたと指摘した。

押す行為自体は軽微だったが、ザマレクの選手のバランスを崩し、ジャンプしてボールを競ることを妨げたと述べ、ファウルを取る基準は押す力の強さだけでなく、プレーにどれだけ影響を与えたかによって決まると強調した。さらに、ビデオ・アシスタント・レフェリーは主審を呼び、当該シーンのレビューを促すべきだったとし、ザマレクに与えられなかったPKだったとの見方を示した。

また、同様のケースはエジプト・リーグで繰り返されていると述べ、第1節のアル・アハリ対シャルキーヤ・エンビ戦でのアシュラフ・ベンシャルキのシーン、さらにモハメド・シェハタのシーンを例に挙げ、審判委員会はこれらのうち1つのケースについて、与えられるべきPKだったと述べていると言及した。

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シコ・バンザとアシュラフ・ダリ、2つ目のPKか？

シコ・バンザとアシュラフ・ダリが接触した2つ目のケースについて、アブドゥルラウーフはボールの進行方向とその競り合いの性質を区別する必要があると強調し、ボールはフォワード側から来ていたため、ザマレクの選手には落下地点へ移動してプレーに備える権利があったと説明した。

元審判は、シコ・バンザがボールに向かって前に出ていたが、その前にダリが手を使って彼を妨げたと指摘し、複数のアングルのリプレーで示された押し続ける動作から、モロッコ人ディフェンダーはボールを競るのではなく、ザマレクのフォワードの動きを妨害しようとしていたことが明らかだったと強調した。

アブドゥルラウーフは、シコ・バンザがアル・アハリのディフェンダーの前に立っていたことが接触の正当な理由になるとの見方を退け、ディフェンダーは相手がボールに到達するのを防ぐことに専念するのではなく、跳び上がってボールをプレーしようとすることもできたはずだと説明した。









元審判は、2つ目のケースについてもザマレクにPKを与えるべきだったと結論づけ、同クラブはアル・アハリ戦の2つのシーンでPK2本を得るに値したと改めて主張した。