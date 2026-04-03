動画…コンシサオとジェッダ・ユニオンサポーターとの「激しい」口論の舞台裏

金曜日の夕方、ロシェン・プロリーグ第27節の一戦として行われたイティハド・ジェッダ対アル・ハズムの試合では、ポルトガル人監督セルジオ・コンセイソンとサポーターの一人の間で激しい口論が勃発し、ファンの間で大きな議論を巻き起こすとともに、試合の雰囲気を緊張させた。

テレビ中継のカメラは、交代出場のアブドゥルラフマン・アルアブードによる先制ゴールが決まった直後、激怒したコンシサオの姿を捉えた。彼は「アル・アミード」のスタンドに向かって歩き出し、事態が収拾されるまで絶えず手振りを続けていた。

試合後、コンシサオはスタンドへ向かい、あるサポーターと抱擁を交わした。この行為が、試合中に両者の間に確執があったことを明らかにした。

番組「アクション・ウィズ・ワリード」は、そのサポーターに連絡を取り、トラブルの詳細について話を聞いた。彼は次のように語った。「試合中にコンシサオに詰め寄り、アジアのエリート大会に戻る前にチームに衝撃を与えるため、クラブを去るよう要求したんだ。」

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さらに彼は次のように付け加えた。「コンシサオはアル・ハズム戦で先制ゴールを決めた後、私を激しく非難したが、試合終了後には自分の行動について謝罪しに戻ってきた」。

そしてこう締めくくった。「コンシサオは、チームが困難な時期を過ごしていることを説明し、この悪循環から抜け出すために全員の支援を求めてきた」。