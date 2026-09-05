マンチェスター・シティは本日土曜午後、エティハド・スタジアムで行われたプレミアリーグ第3節でホームにコヴェントリー・シティを迎え、1－0で勝利を収めた。

イタリア人指揮官エンツォ・マレスカ率いるチームが勝利をつかんだのは、チームの得点源であるノルウェー代表エアリング・ハーランドのおかげだった。彼は26分にヘディングでゴールを決めた。

このゴールは、右サイドからのアントワーヌ・セメンヨの正確なクロスから生まれ、ノルウェー代表がファーサイドで飛び込み、強烈に叩き込んでネットを揺らした。

コヴェントリーは8分、タヨ・アウォニイを通じて早々に先制するところだったが、単独の場面から放ったシュートはシティのゴールキーパー、ジャンルイジ・ドンナルンマの左ポストの脇をかすめた。ドンナルンマはその前の6分にも、ボールが背後からネットに滑り込みそうになるミスから失点を喫しかけたが、これも切り抜けていた。

前半はシティが明確な優位を見せ、83％のボール支配率を握り、数々のチャンスを作り出した。中でも目立ったのは23分にポストを直撃したライアン・シェルキのシュートで、コヴェントリーのゴールキーパー、カール・ラシュワースは16分と44分にハーランドが放った2本の強烈なシュートを防いだ。

後半、シティは圧力をかけ続けたが2点目を追加することはできず、一方コヴェントリーは徐々に持ち直し、複数回にわたって脅威を与えた。特に目立ったのは67分にドンナルンマが防いだル・チャオニアのシュート、そして78分にイタリア人ゴールキーパーが顔面で防いだエリス・シムズの至近距離のボールだった。

両チームは後半に複数の交代を行い、65分にはシェルキに代わってフィル・フォーデンが投入され、コヴェントリーは結果をひっくり返そうとチャオニア、シムズ、オニケを投入したが、シティの守備は最後まで持ちこたえた。

この勝利によってシティは3試合で勝ち点を9に伸ばし、暫定首位に立った。一方コヴェントリーはシーズン開幕から3連敗を喫し、勝ち点なしのままとなった。