レアル・マドリードはジョゼ・モウリーニョ監督の新たな時代を、通常とは異なる形でスタートさせた。同クラブは、ファンやメディアから離れた特別なセレモニーでポルトガル人指揮官を披露するにとどめたのだ。これは、レアル・マドリードが補強や技術スタッフに対して長年守ってきた慣例からの明確な逸脱を示す動きである。

スペイン紙『スポルト』が報じたところによると、レアル・マドリードは今夏初となる特別な歓迎セレモニーを開催し、その主役となったのがモウリーニョだった。同監督は2029年までの契約に署名したものの、クラブはこのイベントを従来のような形では公開せず、契約調印式の写真をクラブ所有のテレビチャンネルで映し出すにとどめ、記者会見を開くことも、メディアがポルトガル人監督の言葉を聞く機会を設けることもなかった。

この手法は、レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長が今夏の新加入選手の披露方法を変更するという決定の一環として行われたものだ。会長は、ファン向けの披露イベントを開催する代わりに特別なセレモニーにとどめることを決めた。これは近年のクラブでは前例のない出来事である。

通常、大型補強はサンティアゴ・ベルナベウでファンによる歓迎を受けてきた。とりわけ世界的なビッグネームに関わる場合はそうであり、2年前のキリアン・エムバペのケースがその例だ。あのときクラブは、フランス代表スターの到着を祝うためにファンに向けてスタジアムの扉を開いた。

しかし今回は、ヤン・ディオマンデやマルク・ククレジャといったレアル・マドリードの新加入選手についても、その光景が繰り返されることはない。ディオマンデは、報道によればエデン・アザールの移籍を除けば今夏のクラブで最も注目される補強の一人であり、チーム史上最も高額な補強とされているにもかかわらずである。

ペレス体制は、モウリーニョの到着以降この新方針を適用することを選んだ。同監督は、会長が先の選挙で勝利し、チームの陣容にいくつかの変更を加えた後、スポーツプロジェクトを率いるためにレアル・マドリードへ復帰した。こうしてポルトガル人監督は、クラブの披露におけるこの新たな手法の対象となった最初の大物人物となった。

モウリーニョは披露セレモニーの間、いかなるコメントも発しなかった。また、このイベントはレアル・マドリードの公式ソーシャルメディアアカウントにも明確な形で登場しなかった。このため『スポルト』紙は、メディアやファンの臨席が欠けていたことを示して、この機会を「幽霊お披露目」と評した。

これにより、レアル・マドリードのファンとメディアは、モウリーニョがチームの監督として初めて語る言葉を聞くために、8月21日金曜日まで待たなければならなくなった。それはリーガ・エスパニョーラの開幕戦、エスパニョール戦に先立って行われる記者会見でのことになる。