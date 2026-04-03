動画：クリスティアーノ、ドゥンガの度重なる行動に激怒

サウジアラビア・プロリーグ第27節、アル・ナジュマ対アル・ナスルの試合で、サウジアラビア・アル・ナジュマの中盤のスター、エジプト人選手ナビル・エマド「ドンガ」が、クリスティアーノ・ロナウドの怒りを買った。

ドンガは昨冬の移籍市場でリーグ最下位のアル・ナジュマに移籍し、降格回避に向けて熾烈な戦いを繰り広げるチームの主力選手となった。

首位アル・ナスルとの試合中、26分にアブドゥッラー・アル・ハムダンとの競り合いで負傷したエジプト人選手はピッチに倒れ込んだ。

ドンガはピッチ上で2分以上治療を受けたが、審判が救急車の搬入を指示した後、突然立ち上がり、自力で歩いて退場することを求めたことで、周囲を驚かせた。

この状況にロナウドは不満を露わにし、チームに余計な時間を浪費させないよう、救急車の運転手に急いでピッチを離れるよう怒鳴りつけた。

関連記事：

サウジリーグ関係者とモハメド・サラーの交渉に新たな展開

サウジリーグの外国人選手4人の去就が宙に浮く



ピッチに戻ってわずか数分後、32分にドンガは再び倒れ、治療を求めた。この光景に、アル・ナスルのキャプテンは再び激怒した。

なお、ドンガはエジプトのザマルクからアル・ナジュマに移籍しており、サウジのチームはリーグ残留をかけた戦いで彼の経験を活用しようとしている。