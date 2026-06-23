動画：クリスティアーノにとって歴史的な夜。ポルトガルはウズベキスタンに5得点を奪い、批判を封じた。

ポルトガル代表は火曜日、2026年ワールドカップ第11グループ第2節でウズベキスタン代表に5-0で快勝した。

この大勝で、ポルトガルのスター、クリスティアーノ・ロナウドは複数の記録を更新した。

得点はロナウドが6分と39分の2ゴール、ヌノ・メンデスが17分、オウンゴールのアブドゥル・ワハド・ネマトフが60分、ラファエル・リャオが87分。

この結果、ポルトガルは勝ち点4でグループトップに立ち、ベスト16進出をほぼ確定。2位コロンビア（勝ち点3）は明日未明、3位コンゴ（勝ち点1）と対戦する。一方、ウズベキスタンは勝ち点0で最下位となり、早期の大会敗退が決まった。

試合はポルトガルの好スタートで始まり、6分にロナウドが先制。









ポルトガルはペナルティエリア手前でFKを獲得。全員がロナウドのキックを予想した瞬間、メンデスが前へ出て右足でネットを揺らし2-0とした。









29分には、ウズベキスタンのアズィズジョン・ジャニエフがペナルティエリア外から強烈なシュートでネットを揺らしたが、開始時にファウルがあり得点が認められなかった。









39分にはロナウドが右サイドを突破し、GKとの1対1を制して追加点。

後半もポルトガルが試合を支配。60分にはGKアブドゥル・ワヒド・ネマトフのオウンゴールで4点目。









87分には途中出場のラファエル・リョウが5点目を決め、圧勝を確定させた。







