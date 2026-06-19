自信と野心をにじませながら、パウ・コパルシはスペイン対サウジアラビア戦を前に本音を語った。

カーボベルデ戦の引き分けを受け、彼は「サウジアラビア戦ではゴール前でより攻撃的に、もっと野心的にいくべきだ。一歩前進する必要がある」と語った。

スペインは開幕戦でカーボベルデと0-0で引き分け、日曜にサウジアラビアと対戦する。勝敗を分ける重要な一戦だ。

2026年W杯出場を決め、歴史を刻むために。

初出場となるコパルシは前日会見で「まだ若く、これまで多くのW杯を観戦したことはないが、今ここにいるからには良いパフォーマンスを見せたい」と意気込みを語った。

さらに、スペイン代表としてピッチに立った瞬間についてこう語った。「自分らしく誇らしかった。そして何よりも家族を思った。幼いころからの夢だった」。

プレッシャーはつきものですが、周囲のサポートがあれば乗り越えられます。

若きDFは「プレッシャーはサッカーに付き物だ。僕はいつも身近な仲間たちに頼り、彼らは大いに助けてくれる」と語った。

センターバックのパートナーであるエメリック・ラポートについては「登録されている4人のDFは誰でも先発できる」と説明した。

「確かに私はラポルトと多くプレーし、彼はその経験で私を助けてくれている。お互いのミスを修正し合っている」と続けた。

タイトル獲得後の約束については「今はカップを勝ち取ることに集中している。その後で話し合う」と語った。

デ・ラ・フエンテ監督のメッセージ…そして32試合無敗

ルイス・デ・ラ・フエンテ監督の指示については「ゴール前でもっと情熱と野心を持て。ボールを回して相手の体力を消耗させるリズムが重要だ」と明かした。

カーボベルデ戦でつまずいたものの、プロジェクトへの絶対的な信頼を強調した。「チームは32試合無敗で、ここ数年も好パフォーマンスを維持している」。

「この流れを止めない。内容は良くなかったが、新しいエネルギーで臨む」と語った。

ペドリ…そしてラミン・ヤマル。

コパルシはチームメイトのペドリを「あらゆるポジションでプレーできる素晴らしい選手」と称賛し、デ・ラ・フエンテ監督の起用法にも「それなりの理由がある」と強調した。

ラミン・ヤマルについては「皆、プレーしたいという強い意欲を持っている。怪我を好む者はいないが、ラミンはメンタルが強く、自分の体をよく理解している。我々は素晴らしいメンバーを擁しており、彼がプレーすれば大きな助けとなるし、代わって出場する選手も役割を果たすだろう」と語った。

スペインは「勝利以外に選択肢はない」とのスローガンでサウジアラビア戦に臨む。コパルシはファンに「チームは試合の重要性を理解しており、ここ数年と同様に前進する」と約束した。