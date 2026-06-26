サウジアラビア代表MFモハメド・クヌーは、2026年W杯でスペインに0-4で敗れた後、チームメイトと厳しい1週間を過ごしたと明かし、カボベルデ戦の難しさを強調した。

サウジアラビア代表はグループリーグ最終戦で、土曜未明に米ヒューストンのNRGスタジアムでカーボベルデと対戦する。

クノー監督は試合前、サウジアラビア紙「アル・シャルク・アル・アワス」の取材に「カーボベルデは手強いチームで、世界トップクラスの2チームを相手に力強い試合をした」と語った。

「監督の要求を理解し、勝利へ全力を尽くす」と語った。

「この世代には質の高い選手がいる。監督の指示に従い、ピッチで実行し、結果で期待に応える」と続けた。

「スペイン戦の敗北は、私たちだけでなくアラブ世界全体にとって悲しい一週間だった。自分たちのプレーに満足できず周囲からも評価されなかったが、カーボベルデ戦では勝利のために全力を尽くす」と語った。

最後に「私たちはいつも勝利を目指している。サポーターが勝利を望むように、私たちも望んでいる。その期待に応える」と結んだ。

この試合は両チームにとって必須の勝利がかかる一戦だ。どちらのチームも、他のグループの3位チームの順位を待たずにベスト32進出を果たすためには勝利が必要だからだ。

サウジアラビアはグループHで1ポイントの4位。ウルグアイとカーボベルデに1ポイント差で続く。スペインは4ポイントで首位。