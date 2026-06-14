動画：キュラソーがモロッコとアルジェリアの足跡をたどる…ドイツの2選手が稀に見る快挙を達成

日曜の夕方、2026年ワールドカップ・グループ5のドイツ対キュラソー戦前半（NRGスタジアム）では、多くの注目すべき数字や統計が生まれた。

ドイツは6分、フェリックス・ネミシャのゴールで先制した。 左からの連係攻撃でペナルティエリアに入ったネミシャが左隅に豪快に叩き込んだ。

21分にはキュラソーのリヴァノ・コミネンシアが同点弾。ペナルティエリア際から放ったシュートがノイアーの右隅に突き刺さった。

38分にはニコ・シュロッターベックのヘディングでドイツが再逆転。右CKから高い打点で叩き込んだ。

前半終了間際には、モロッコ出身のジャラール・ジャイド主審がリチャードリー・バゾールのファウルを捉え、ドイツにPKを宣告。

カイ・ハフェルツがPKを成功させ、前半終了間際に3点目を奪った。前半は3－1でドイツのリードで折り返した。

フランスの「Stats Foot」によると、ネミシャは2010年アルゼンチン戦のミュラー以来、ドイツ代表としてW杯最速得点をマークした。

また同サイトは、ドイツが直近7試合でいずれも失点しており、1966年7月から1970年6月の7試合連続失点以来、同大会での最悪記録だと指摘した。

また、統計アカウント「ミスター・シップ」によると、前回王者のドイツを相手に開幕戦で得点を奪った国はキュラソーで史上3チーム目だという。 これ以前では、1970年大会でモロッコ代表が2-1で敗れ、1982年大会でアルジェリア代表が2-1で歴史的勝利を収めた際にも達成されている。

また、ニコ・シュロッターベックの得点は、ワールドカップでボルシア・ドルトムントの選手が同一試合で得点を挙げた2度目のケースとなった（前回は2006年、チェコ対アメリカでヤン・クーラーとトマーシュ・ロゼツキーが得点）。

さらにオプタによると、キュラソーはW杯で得点を挙げたCONCACAF加盟国として11チーム目となった。 これを上回るのはアフリカ（12カ国）とヨーロッパ（33カ国）だけだ。