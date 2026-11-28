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アル・アハリのサポーターが、トップチームを率いるオランダ人指揮官マリノ・プシッチ監督に、ロシュン・サウジリーグで最も辛い夜を味わわせた。チームはアル・タアーウンに勝利したにもかかわらずである。

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アル・アハリは土曜日、ジッダのアル・インマ・スタジアムで行われたロシュン・サウジリーグ第13節でアル・タアーウンをホームに迎え、3-1で勝利した。

だが勝利にもかかわらず、プシッチ監督にとっては最も辛い夜となった。90分以上にわたり、トップチームの監督職からの解任を求めるチャントを浴び続けたのである。

アル・アハリのサポーターは、このアル・タアーウン戦をオランダ人指揮官の解任要求を表明する場にすると決めていた。その第一歩が、これまでの試合とは対照的に、アル・インマ・スタジアムのスタンドへの来場を控えるという行動だった。

一方で、スタンドに足を運んだサポーターは、かつてウクライナのシャフタールを率いた指揮官の背中に突きつけられた武器のような存在となった。試合開始前からハーフタイム、さらには試合終了後に至るまで、試合を通じて彼への抗議のチャントが止むことはなかった。

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アル・アハリのサポーターはプシッチ監督への抗議チャントにさまざまな工夫を凝らした。何通りもの歌い方で繰り返し、「プシッチ・アウト」というひとつのフレーズに乗せて多彩なメロディーを響かせたのだ。

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これに対しプシッチ監督は、チャントを耳にしても笑みを浮かべるだけで、選手への指示出しを続けた。スタンドのサポーターと言い争おうとする素振りは一切見せなかった。

これは、サウジリーグを中継する「サマニヤ」チャンネルのリポーター、ムハンマド・アル・ハーシェム氏が明かした動きの延長線上にある。同氏によれば、 アル・アハリのサポーター連盟は近く、チームの応援リードの役割から退く意向だという 。オランダ人指揮官の続投への怒りを示すための、さらなる抗議行動である。

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アル・アハリのサポーターはこれまでにも、SNS上で「プシッチ退任こそ我々の要求」と題した大規模なキャンペーンを展開し、現在チームが苦しんでいる不振を理由に、オランダ人指揮官の監督職からの解任を求めていた。

このキャンペーンは、ロシュン・サウジリーグ第12節でアル・アハリがアル・シャバブに1-6と大敗したことで一段と激しさを増した。

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しかし、先週金曜日にジッダのアル・インマ・スタジアムで行われたロシュン・リーグ第9節の延期分で、アル・アハリがホームでアル・ナスルを3-1で下すと、批判の声はいったん沈静化した。

ところが先週月曜日、AFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第5節で、アル・アハリがカタールのアル・シャマルに2-3でまさかの敗戦を喫すると、怒りは再び強まった。

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一部報道では、アル・アハリのフロントはアル・ナスルとのクラシコを前にプシッチ監督を解任したい意向だったとされる。しかし、クラブが直面している財政難と、オランダ人指揮官の契約に盛り込まれた高額な違約金条項がそれを阻んだという。

プシッチ監督は今年8月にアル・アハリの監督に就任した。ニューカッスル・ユナイテッドを率いるために突如チームを去ったドイツ人指揮官マティアス・ヤイスレの後任である。

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ジッダのクラブを率いて以降、プシッチ監督は20試合を戦い、12勝2分け6敗という成績を残している。

アル・アハリはサウジリーグの順位表で4位につけている。勝ち点は27で、9勝4敗で積み上げたものだ。首位に立つアル・ヒラルとは丸々6ポイントの差がある。