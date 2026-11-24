共有 GOALをGoogleでフォロー

アーセナルは、スウェーデン人FWヴィクトル・ギェケレシュの活躍を生かしてボルシア・ドルトムントの不意を突いた。チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節、火曜日の夜にエミレーツ・スタジアムで行われている一戦で、ギェケレシュがホームチームに先制点をもたらし、この大陸大会での目覚ましい得点力を改めて示している。

広告

ギェケレシュの得点は10分に生まれ、アーセナルでの欧州での歩みに新たな1ページを加えた。このスウェーデン人FWは、ロンドンのクラブでチャンピオンズリーグにおいて、前所属のスポルティング・リスボン時代よりも高い決定力を発揮している。

『Squawka』のデータによれば、ギェケレシュはアーセナルでのチャンピオンズリーグ通算得点を7ゴールに伸ばし、同大会でスポルティング・リスボン時代に記録した6ゴールを上回った。

これらの数字は、このスウェーデン人FWが新天地で地位を確立するまでに要した期間を考えると、とりわけ大きな意味を持つ。ギェケレシュはスポルティングからアーセナルへ加入し、国内外の大会でその得点力を生かすことに大きな期待が寄せられていた。

あわせて読みたい：著名フランス人記者がCASの裁定に言及「CAFは信頼を失い、アフリカサッカーを侮辱した」

広告 広告

ギェケレシュの影響力は得点だけにとどまらない。「ユーロフット」のアカウントが公開したデータによると、彼はチャンピオンズリーグの直近3試合で4ゴールに関与しており、攻撃面での役割の多様さと違いを生み出す能力を示している。

Related Topics

この流れはバイエルン・ミュンヘン戦でのアシストから始まった。続くスラヴィア・プラハ戦では1ゴール1アシストを記録し、そして今回のボルシア・ドルトムント戦でネットを揺らした。

一方で、ギェケレシュは今季のプレミアリーグではまだ初ゴールを挙げられていない。アーセナルで8試合、計181分に出場しながら無得点で、アシスト1本にとどまっている。これはオプタのデータによるものだ。

広告

あわせて読みたい：「CAS」の裁定が世界的快挙を脅かす、FIFAはモロッコから18ポイントを剥奪するのか？