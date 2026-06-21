【動画】カーボベルデがアルゼンチンの偉業に並び、ウルグアイのスターが往年の輝きを再現。

2026年W杯第8グループ第2節で、ウルグアイは前半1点ビハインドから逆転し、カーボベルデを2-1で下した。

この試合でカーボベルデ代表は、グループHでウルグアイから得点を挙げ、ワールドカップ本大会での初得点をマークした。

21分、ケビン・リネニがアフリカ代表にリードをもたらし、国としてW杯初得点を記録した。

ウルグアイは前半終了間際の44分、味方のヘディングがクロスバーに跳ね返ったボールをマキシミリアーノ・アラウホが押し込み同点とした。

後半アディショナルタイム6分、ウルグアイはアラウホのヘディングパスをカノピオが左隅に押し込み逆転した。

フランスの「Stats Foot」によると、リネニは2002年大会のベルギー戦で得点を挙げたチュニジアのラウフ・ブジエン、2010年大会のギリシャ戦で得点を挙げたナイジェリアのカルー・オチェに続き、W杯でアフリカ代表として直接FKで得点を挙げた3人目の選手となった。

また、統計アカウント「ミスター・シップ」によると、カーボベルデはW杯で初得点を直接FKで決めた2チーム目。1930年7月15日、アルゼンチンがフランス戦でルイス・フェリペ・モンテのFKで初得点を挙げており、84年ぶりに同記録を達成した。 それから96年、カーボベルデはリネニのウルグアイ戦ゴールでこの偉業を再現した。

さらにStatsFootによると、アラウホは1954年のオスカル・メヒス以来、ウルグアイ代表として初出場した大会で2試合連続で得点またはアシストを記録した初の選手となった。

また、ウルグアイ代表が前半にリードを許しながらも逆転して前半を終えたのは、1966年7月15日のフランス戦以来、ワールドカップでは初めてのことだと同サイトは付け加えた。

また、同アカウントによると、マキシ・アラウホは初出場2試合で2得点以上と1アシストを記録したウルグアイ代表6人目の選手となった。

このリストに名を連ねる選手は以下のとおり：ヘクター・カストロ（1930年）、フアン・ペルグリーノ・アンセルモ（1930年）、アルシデス・ギジャ（1950年）、フアン・アルベルト・シアヴィーノ（1950年）、 フリオ・セサル・アバディ（1954年）、マキシミリアーノ・アラウホ（2026年）」。

一方、オプタはカーボベルデ代表が1966年以降、W杯でフリーキックから初得点を挙げた最初のチームだと報告。レニーニのゴールは、チーム全体のシュート2本目だった。