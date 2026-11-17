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サンティアゴ・ベルナベウで13シーズンにわたり栄光の日々を過ごしたダニ・カルバハルが、ついに胸の内を明かし、レアル・マドリー退団の真相をすべて語った。チームでも屈指の物静かで規律ある選手として知られる彼が見せたのは、ファンがこれまで耳にすることのなかった、率直で心を揺さぶる言葉だった。

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現在ヘタフェでプレーする右サイドバックは、YouTubeチャンネル「マリオ・スアレス」に出演し、自身のキャリアと、レアル・マドリーで過ごした最後の苦しい数カ月について語った。その日々は、自らの名声と歴史を築いてくれたクラブを去るという、人生で最も難しい決断で幕を閉じた。

カルバハルによれば、昨シーズンの終盤が近づくにつれ、チーム内での自分の役割が明らかに小さくなっていると感じ始めたという。トレーニングでは懸命に努力し、与えられた出場時間では常にベストを尽くしていたにもかかわらずだ。

「トレーニングでも、実際にプレーした時間でも、自分の実力に見合った定期的な出場機会を得られていないと気づいた。そこで、クラブと話し合ったうえで別れる決断をしたんだ。ここ数カ月は迷いもあった。もっとプレーして自分の立場を取り戻したいと願っていたけれど、自分の時代は終わったと悟った」

元レアル・マドリーのスターは、昨年がプロキャリアで最も苦しい1年だったと認めた。出場機会の少なさだけが理由ではない。6月の契約満了が迫るなか、同時にワールドカップ出場の夢が手からこぼれ落ちていくのを感じていたからだ。

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「昨年が一番つらかった。定期的にプレーできず、契約は6月で切れる。そしてワールドカップが手からこぼれ落ちていく。それでも夜はぐっすり眠れているよ。全力を尽くしたとわかっているからね」

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痛みを抱えながらも、カルバハルには今なおつきまとう一つの問いがある。それは、レアル・マドリーでの最後の日々に味わった失望の大きさを物語るものだ。

「最後の2試合、セビージャ戦と自分のお別れの日の試合に出場して、良い状態だと感じた。だから疑問が残るんだ。もし2カ月前からもっと定期的にプレーできていたら、どうなっていたのか。その問いが頭から離れない。レアル・マドリーであと1年、あのレベルを保つことができただろうか、とね」

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ヘタフェ移籍について、レガネス出身の同選手は多くのオファーを受けたものの、家族と子どもたちの生活の安定のためにマドリードに残ることを選んだと明かし、今は優先順位が完全に変わったと強調した。

「多くのオファーをもらったけれど、マドリードに残りたかった。今の最優先は子どもたちの生活の安定だ。引退したいと口にした時期もあったが、妻は僕がためらいながらそう言っているとわかっていた。頭はまだ引退する準備ができていなかったんだ」

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「家族や友人からは『誰かに何かを証明する必要はない。自分が正しいと思うことをすればいい』と言われた。そうして僕はヘタフェを選んだ」

カルバハルは最後に、レアル・マドリーへの忠誠を示すメッセージを送り、自分の人生はこれからもクラブとともにあると強調。引退後は指導者ライセンスの取得を計画していることも明かした。

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「僕の人生はこれからもレアル・マドリーとつながっている。指導者ライセンスを取って、この先に何が待っているか見てみよう。リスボンでのチャンピオンズリーグ優勝が最も重要だった。あれが10年にわたる成功への道を切り開いたんだ」

元レアル・マドリーの同選手は、次のように締めくくった。「アンチェロッティはキャリアにおいて最も重要な父親のような存在だった。そしてモドリッチは、その技術と謙虚さの両面で、僕が最も多くを学んだ選手だ」