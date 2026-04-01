サウジアラビアのメディアが衝撃的なスクープを報じた。あるアラブ代表チームが、サウジアラビア代表の監督であるフランス人のエルヴェ・レナール氏と、ガーナ代表に先駆けて2026年ワールドカップ本大会での指揮を執るよう交渉していることを明らかにしたのだ。

フランスの新聞『レキップ』は、ガーナサッカー協会が、今年3月にオットー・アドゥ監督を解任した後、2026年ワールドカップ本大会に向けた代表チームの指揮をレナールに委ねる意向であることを報じていた。

サウジアラビアのメディア関係者モハメド・アル＝クミス氏は、「サウジ・スポーツ・チャンネル」の番組『Fi 90』を通じて、アルジェリア代表も昨年末にカタールで開催された2025年アラブカップ終了後、レナール氏との指揮官就任に向けた交渉を行っていたことを明らかにした。

同氏は次のように説明した。「私の情報によると、アラブカップ終了以来、アルジェリア代表をはじめ、複数の代表チームがレナール氏と交渉を行い、連絡を取り合っている。現在はガーナ代表もその一員だ」

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さらに同氏は次のように付け加えた。「レナール監督は、ガーナ代表の指揮を執るオファーがあれば、以前の経験への愛着から、金銭的な条件を一切求めずにその挑戦に臨む用意があると表明している」

このフランス人監督のアフリカでのキャリアは2007年に始まった。当時、ガーナ代表で同胞のクロード・ルロワ監督のアシスタントコーチに就任し、その後アフリカ大陸で数々の経験を重ねた。中でも特に注目すべきはザンビア代表での指揮で、2012年のアフリカネイションズカップで優勝を果たしている。