ガーナの「魔術師」ナナ・クワコ・ボンサムが、イングランド主将ハリー・ケインを標的に再び物議を醸した。

彼は火曜に行われた2026年W杯グループ12第2節ガーナ戦で、ケインを封じ「ブラック・スターズ」の得点を許さないと主張した。

試合は0-0の引き分けに終わり、終盤に訪れたケインの決定機もクロスバーを越えた。

試合後、ボンサムは「試合前にかけた精神的な影響」を解いたと発表した。

ガーナ戦でのケインのボールタッチは19回のみで、イングランド代表としてフル出場した主要大会の試合ではキャリア最低だった。

試合後、ボンサムはテレビインタビューで「私は世界最強の霊能者だ。ケインを解放し、次のイングランド戦で得点をさせる」と語った。

この動画はSNSで広く共有され、ボンサムが「呪い」を解いたと主張している。

カルロス・キロス監督率いるガーナ代表は堅守を誇示。ギディオン・メンサ、ジェローム・オブコ、ヨナス・アジェティ、マーヴィン・シナヤがイングランドの攻撃を封じ、ケインの得点を許さなかった。

イングランドは最終戦でパナマ、ガーナはクロアチアと対戦し、結果次第でベスト32進出が決まる。

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