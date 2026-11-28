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オールド・トラッフォードで行われたマンチェスター・ユナイテッド対ブレントフォードの一戦は、予想外の展開となった。マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるチームの苦境は続いている。アルゼンチン人指揮官にとってはユナイテッドでの2試合目であり、本拠地では初めての試合だった。

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ブレントフォードのカラム・ウィルソンは、マンチェスター・ユナイテッド戦の前半に2ゴールを挙げて主役の座をさらった。その活躍を支えたのがチームメイトのダンゴ・ワッタラとの好連係だ。ワッタラは3アシストを記録し、プレミアリーグの記録に珍しい形でその名を刻んだ。

前半の2ゴールは、ウィルソンの攻撃面での決定力を改めて示すものとなった。ウィルソンは巡ってきたチャンスを確実にものにし、一方のマンチェスター・ユナイテッドの守備陣は相手ストライカーの動きを止めようと奮闘したが、最後まで抑えることはできなかった。

『Squawka』によると、ワッタラはオールド・トラッフォードでのプレミアリーグの1試合で同じ選手に2アシストを記録した、史上3人目のアウェイチームの選手となった。

この記録を最初に達成したのはマンチェスター・シティに所属していたジェームズ・ミルナーで、2011年のマンチェスター・ユナイテッド戦でマリオ・バロテッリの2ゴールをアシストした。その後、リヴァプールのレジェンドであるモハメド・サラーが、2024年に当時のチームメイトだったルイス・ディアスの2ゴールをアシストし、同じ記録を再現している。

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前例のない3アシスト

後半に入ってもワッタラはチャンスを供給し続け、82分にはチームメイトのクリストファー・アイエルの3点目をアシストした。これにより前例のない記録を樹立し、データを分析する『Opta』は次のように伝えている。「ダンゴ・ワッタラは、2024年8月のウルヴァーハンプトン戦のコール・パーマー以来、プレミアリーグのアウェイゲームで3アシストを記録した初めての選手となった。これは、彼が昨シーズンの同大会を通じて記録したアシスト数の合計に並ぶ数字だ」

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一方のウィルソンも、前半に目を引くスタッツを残した。ボールタッチは16回、パスは9本中6本を成功させ、相手ペナルティエリア内では4回ボールに触れた。

シュートでは完璧な精度を見せ、枠内シュート2本をいずれもゴールに結びつけた。さらに空中戦でも2回競り勝ち、得たチャンスを2ゴールにつなげてブレントフォードに前半の大きなアドバンテージをもたらした。

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19位（最下位から2番目）でこの日の試合を迎えたマンチェスター・ユナイテッドは、依然としてプレミアリーグでの2勝目を手にできていない。ここまでの成績は1勝5分6敗で、勝ち点は8にとどまっている。

マンチェスター・ユナイテッドの唯一の勝利は、2026年8月30日（日）にオールド・トラッフォードで行われたプレミアリーグ第2節のイプスウィッチ・タウン戦で、5-2で勝利したものだ。

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マンチェスター・ユナイテッドの首脳陣は成績改善を図るため、マイケル・キャリックの後任としてアルゼンチン人指揮官を招聘した。ポチェッティーノはアメリカ代表を離れた後、わずか10日前にオールド・トラッフォードで正式に指揮をスタートさせたばかりだ。

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