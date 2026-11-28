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オールド・トラッフォードで行われたマンチェスター・ユナイテッド対ブレントフォードの一戦は、予想外の展開となった。マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるチームの苦境は続いており、この試合はアルゼンチン人指揮官にとってユナイテッドでの2試合目、そして本拠地での初陣だった。

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ブレントフォードのカラム・ウィルソンは、マンチェスター・ユナイテッド戦の前半に2ゴールを挙げて主役となった。チームメイトのダンゴ・ワッタラとの好連係が実を結んだ形で、2得点をともにアシストしたワッタラは、プレミアリーグの珍しい記録にその名を刻んだ。

この2ゴールは、与えられたチャンスを確実に仕留めたウィルソンの攻撃面での決定力を改めて示すものとなった。一方、マンチェスター・ユナイテッドの守備陣は相手ストライカーの動きを止めようと苦心したが、その努力は実らなかった。

『スクワーカ』によると、ワッタラはオールド・トラッフォードでのプレミアリーグの1試合で、同じ選手の2ゴールをアシストした史上3人目のアウェイチームの選手となった。

この記録を最初に達成したのは、マンチェスター・シティに所属していたジェームズ・ミルナーだ。2011年のマンチェスター・ユナイテッド戦でマリオ・バロテッリの2ゴールをアシストした。その後、2024年にはリヴァプールのレジェンドであるモハメド・サラーが、当時チームメイトだったルイス・ディアスの2ゴールをアシストし、同じ偉業を成し遂げている。

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一方のウィルソンは、前半に目を引くスタッツを残した。ボールタッチは16回、パスは9本中6本を成功させ、相手ペナルティーエリア内では4回ボールに触れた。

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シュートでは完璧な精度を見せ、枠内シュート2本をいずれもゴールに結びつけた。さらに空中戦でも2回競り勝ち、得たチャンスを2ゴールにつなげて、ブレントフォードに前半の大きなアドバンテージをもたらした。

19位（最下位から2番目）でこの日の試合を迎えたマンチェスター・ユナイテッドは、プレミアリーグで今季2勝目を依然として挙げられていない。ここまでの勝ち点は8で、1勝5分け6敗となっている。

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マンチェスター・ユナイテッドが唯一勝利したのは、2026年8月30日（日）にオールド・トラッフォードで行われたプレミアリーグ第2節のイプスウィッチ・タウン戦で、5-2で勝利を収めた。

マンチェスター・ユナイテッドの首脳陣は成績改善を目指し、マイケル・キャリックの後任としてアルゼンチン人指揮官を招へいした。ポチェッティーノはアメリカ代表を離れ、わずか10日前にオールド・トラッフォードで正式に仕事をスタートさせたばかりだ。

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