動画：オーストラリア戦を控えたエジプト、負傷者に関して朗報

エジプトサッカー連盟理事のムスタファ・アブ・ザハラ氏は、金曜のオーストラリア戦を前に代表の負傷状況について語った。

エジプト代表はグループリーグ第3節でイランと1－1で引き分け、2026年W杯のベスト32進出を決めた。

しかし、この試合でモハメド・サラーとアフメド・ファトゥーが負傷。さらにムハンマド・ラシーンは出場停止でオーストラリア戦を欠場する。

アブ・ザハラ氏はテレビ局「MBCエジプト2」で「神は善行を行った者の報いを無駄にはされない。この大会で私たちを支援してくださるすべての方々に感謝する」と述べた。

さらに「アッラーに感謝します。我々は試合前からすでに予選通過を決めており、イラン戦はグループ内での上位順位を確保するためだけに戦ったのです」と付け加えた。

さらに、モハメド・アブ・アル＝アラ医師は「オーストラリア戦までに全選手を万全の状態にできる」と報告。ハムディ・ファティとフサム・アブド・アル＝マジードは出場可能だが、フサム・ハサン監督はリスクを避け起用を見送った。それでも2人は次の試合に出場する準備ができている。

また、フトゥーフとアブド・アル＝ムナームの状態は不明だが、サラーの負傷は軽微で、数時間以内に詳細が判明する見込みだと語った。



