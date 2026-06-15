動画：オランダ戦で日本のサポーターが再び世界を魅了

日曜の夕方、2026年ワールドカップ初戦のオランダ戦で、日本サポーターが注目された。

日本代表は先週日曜、テキサス州アーリントンで行われた2026年ワールドカップ・グループ6初戦でオランダと2-2で引き分けた。

英紙「ザ・サン」は、試合後の日本のサポーターを「世界一のファン」と称賛した。

89分には鎌田大地の同点弾が炸裂し、日本代表は黒星を免れた。

2度目の同点弾で熱狂しながらも、試合後すぐにゴミ拾いを始めた。

彼らは青いゴミ袋を手にスタンドを駆け回り、ゴミを拾った。

試合後の清掃は2018年ロシア、2022年カタールでも見られた日本のサポーターの慣習だ。

その様子はSNSで拡散し、世界中のファンから称賛の声が寄せられた。

あるユーザーは「サッカー界で最高のサポーターだ。彼らが私の街に来てくれて本当に嬉しい」と投稿した。

別のユーザーは「日本の文化が大好きだ。敬意があり、成熟していて、他者を思いやる文化だ」と書き込んだ。

別のユーザーも「素晴らしい日本のサポーターに敬意を表します。彼らは海外に行くたびにこうしています」と綴った。

また「小さな気遣いだが、日本人がどこへ行っても持ち歩く誇りだ」との声も。

別のユーザーも「日本人は品格の模範だ」とまとめた。







