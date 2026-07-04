モロッコ代表のエズディン・オナヒは、チームが2026年W杯準々決勝に進出したことを喜んだ。

モロッコはオナヒの2得点とスフィアン・ラヒミの1得点でカナダを3－0と下し、準々決勝進出を決めた。

オナヒはBNスポーツのインタビューで「今日はゴールを決めてとても嬉しい。簡単な試合ではなかった」と語った。

カナダは特に前半、我々に苦戦を強おうとしたが、神に感謝して我々は解決策を見つけた」と続けた。

この試合は私たちを成長させ、大会には簡単な試合がないことを痛感した。神に感謝し、最も重要なのは予選通過だと語った。

ハーフタイムには監督の指示に従い、スタッフとともに解決策を模索し、試合を締めくくった。勝ち進めてうれしい」と語った。

また、インスタグラムの『Hesport』が公開したコメントでは「ハーフタイムに選手間で話し合い、流れを変える策を探した」と明かした。

「我々には、自分の役割を理解し全力でサポートする素晴らしいコーチングスタッフと、ピッチで全力を尽くす準備ができている選手たちがいる」と強調した。

さらに「ワールドカップでは簡単な試合も弱いチームもない。油断するとすぐに足元をすくわれる。どの試合も集中と倍の努力が求められる」と続けた。

最後に、常に支えてくださる国王陛下と、ご指導に感謝申し上げます。また、モロッコのすべてのサポーターにも感謝いたします」と結んだ。