2026年W杯グループステージ第2節。アメリカはオーストラリアを2-0で下し、大きなアドバンテージを得た。

この結果、第1節でパラグアイを4－1で下したアメリカは勝ち点6とし、早くも決勝トーナメント進出を決めた。

オーストラリアは初戦でトルコに2-0で勝ったものの、米国に敗れて勝ち点3で2位にとどまった。

第2節でもオウンゴールを誘い、1-0で勝利した。

11分、米代表の右クロスを豪DFキャメロン・バージェスがオウンゴール。米国が1-0で先制した。

フランス「スタッツ・フット」によると、米国代表はW杯でオウンゴールによる得点を5に伸ばし、この分野で史上2位となった。

ピッチ内やスタンドに緊張が走る中、アメリカは2点目を奪った。アレックス・フリーマンのゴールはオフサイドで取り消されたが、直後にVARが介入した。 しかしドイツ人の主審フェリックス・ツヴァイアーはVARで確認を指示。

数分の確認後、映像はボールがオーストラリアのディフェンダーに当たってからフリーマンに到達したことを示し、オフサイドは成立しない判定となった。 主審は得点を認め、アメリカ代表とサポーターは歓喜に湧いた。

このゴールでアメリカは優位を確立し、自国とカナダ、メキシコで開催中のワールドカップでグループステージ突破へ望みをつないだ。

後半は中盤での攻防が続き、決定機は生まれずスコアは動かなかった。アメリカはリードを守り、決勝トーナメントへ前進した。

終盤には主審が複数警告。アメリカはフォラリン・バロウジェン、オーストラリアはハリー・ソターとジェイコブ・イタリアーノがイエローカードを受けた。