動画：エンドリッキが一線を越え、日本戦の主審を殴打

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レアル・マドリードのFWエンドリッキが、ブラジル代表の3-2での日本敗戦の最中に大きな論争を巻き起こした。シンガポールで行われた親善試合のアディショナルタイム中、主審のジャンソン・フー氏との異例の出来事に関与したためで、なぜその行為に対して処罰を受けなかったのかという疑問の声が上がっている。この件は試合の出来事を覆い尽くし、ラフィーニャとカルロ・アンチェロッティの退場以上に注目を集めた。

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この出来事は日本代表の攻撃中に起きた。主審がブラジル代表のこの選手に背を向けていたところ、選手は主審を押したうえで背中に一撃を加え、その後こぼれ球に向かって動き続けた。それはまるで主審を進路から押しのけようとするかのような振る舞いに見えた。

ジェンソン・フー主審はこの一件のあと振り返ってエンドリックを見たものの、彼に対して何の措置も取らず、イエローカードもレッドカードも提示しなかった。これにより、とりわけこの出来事が主審自身に対して起きたものであるだけに、なぜこの行為が無罰で済んだのかという疑問が生じることとなった。

この振る舞いは、ブラジル人FWのレアル・マドリードでの立場に改めて注目を集めさせた。彼は定期的な先発出場を得られておらず、多くの場合は途中出場で姿を見せている。ジョゼ・モウリーニョ監督が彼の残留にこだわり、選手が受けたオファーにもかかわらず退団を認めることを拒んでいるにもかかわらず、だ。

エンドリックのシーンが審判判定をめぐる疑問符を呼んだ一方、この試合では、71分に交代させられた後に主審の判定に抗議したラフィーニャが退場となった。さらにアンチェロッティも同じく抗議が原因で退場処分を受け、ブラジル代表の新たな敗戦で幕を閉じた一夜には、波乱の出来事が相次いだ。

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ラフィーニャはベンチから、試合結果を決定づけた終盤の日本の得点を見届けたのち、審判への怒りを表し、主審の判定を「受け入れられない」と評した。これにより彼は、次のシンガポールとのブラジル代表戦を欠場することになる。

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出場停止にもかかわらず、このブラジル人ウインガーは代表団に残ることを決めた。これはブラジルサッカー連盟のCEOであるロドリゴ・カエターノが認めたものだ。バルセロナの選手は難しい時期を過ごしており、試合前には、国際試合期間中に負う負傷をめぐる批判のなか、クラブと代表への献身を擁護せざるを得なかった。

アンチェロッティの退場がブラジルへの圧力を強める

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これらの出来事は、ブラジル代表を取り巻く緊迫した雰囲気のなかで起きている。アンチェロッティ指揮下で成績が後退し、その偉大な指導歴にもかかわらず、彼に向けられる批判は激しさを増している。

このイタリア人監督は21試合で12勝5敗4分け、勝率62%を記録しており、チッチの86%、カルロス・ドゥンガの81%と比較される。

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一方、ヴィニシウス・ジュニオールは対日本戦でブラジルの2得点を挙げて称賛を浴びた。その一方で、比較はバルセロナで目覚ましい得点力を見せるラフィーニャとの状況の違いに光を当てた。後者は国際試合44試合で12得点、対するヴィニシウスは58試合で16得点を記録している。

批判はピッチの外にも広がり、元ブラジル代表のスター、ロマーリオがアンチェロッティの退任を求めた。彼は、同監督はクラブでの成功にもかかわらず、現時点では代表を率いる能力を証明できていないと見なし、ワールドカップでの失敗の繰り返しに警鐘を鳴らした。

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こうして、日本戦はブラジルにとって単なる新たなネガティブな結果ではなく、その背後に一つ以上の厄介な問題を残した試合となった。その筆頭がエンドリックの主審に対する振る舞いであり、これはピッチの範囲内では終わらず、試合終了の笛のあとに論争の中心へと変わっていった。