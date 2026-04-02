動画：エンツォ・フェルナンデス、レアル・マドリードから心温まるメッセージを受け取る

ヨーロッパ屈指のミッドフィルダーの一人である、チェルシーのアルゼンチン人スター、エンツォ・フェルナンデスの将来について、さらなる憶測を呼ぶような発言があった。

エンツォ・フェルナンデスは最近、新たな挑戦への意欲をほのめかし、マドリードという街を「美しい」と表現したほか、レアル・マドリードのレジェンドであるトニ・クロースを自身のロールモデルとして称賛するなど、自ら憶測を呼んでいた。

そして、アルゼンチン代表でレアル・マドリードのスター選手であるフランコ・マスタンターノが、代表チームメイトであるエンツォ・フェルナンデスの来夏レアル・マドリード加入について、興味深い発言をした。

エンツォ・フェルナンデスがチェルシーからレアル・マドリードに移籍する可能性について問われたマスタンターノは、率直かつ簡潔にこう答えた。「もちろん、そうなることを願っているよ」。

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この発言は『ムンド・デポルティーボ』紙のインタビューでなされたもので、マスタンターノはチェルシーのMFがサンティアゴ・ベルナベウへの移籍と結びつけられている噂について問われた。

昨夏、リバー・プレートからレアル・マドリードに加入したマスタンターノは、同クラブの有望な若手選手の一人であり、もしレアル・マドリードのフロントがこの移籍を成立させることができれば、来シーズンは同胞のエンツォ・フェルナンデスと共にスペインのクラブの中盤でプレーすることになるかもしれない。

なお、エンツォ・フェルナンデス（24歳）はプレミアリーグ屈指のミッドフィルダーと見なされており、チェルシーとの契約は2030年夏まで残っている。つまり、移籍が実現する場合、1億ユーロを超えると予想される巨額の移籍金が必要となる。