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アル・イテハドのモロッコ代表FWユセフ・エン＝ネシリが、サウジ・ロシュン・リーグでチームを勝利の軌道に戻した。ネオムとの重要な一戦を制したアル・イテハドは、トップ4に浮上している。

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アル・イテハドは金曜日、ジッダのプリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スポーツシティ・スタジアムで行われたサウジ・ロシュン・リーグ第13節でネオムと対戦し、1-0で勝利した。

前半はスコアレスで終わったが、その結果は試合内容を反映したものではなかった。前半は多くのチャンスが逸され、とりわけネオムの決定機が目立った。

アル・イテハドの選手たちは次々と守備のミスを重ね、ネオムの選手たちにゴールを大きく脅かす機会を与えた。しかし、セルビア人GKプレドラグ・ライコヴィッチがすべての攻撃を阻み、文句なしの前半のヒーローとなった。

だが後半、状況は一変する。特に大きかったのは、アル・イテハドを率いるドイツ人指揮官イェンス・ヴィッシングが3人を同時に投入したことだ。送り込まれたのはユセフ・エン＝ネシリ、オランダ人MFジョルジニオ・ワイナルドゥム、そしてアフメド・アル・ガムディである。

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なかでもエン＝ネシリは、後半のアル・イテハドの攻撃に大きな変化をもたらした。その動きはネオムの守備陣を大いに苦しめ、何度もゴールに迫ったが、最後のタッチの精度を欠いた。

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均衡が破れたのは75分。アルジェリア人MFフセム・アワールが送った縦へのスルーパスをユセフ・エン＝ネシリが頭で合わせ、アウェイチームのゴールネットを揺らした。

当初、主審はモロッコ人FWのオフサイドを理由にゴールを取り消したが、その後ビデオ判定との交信を経て、エン＝ネシリのゴールは正当なものと確認された。

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ネオムは残り15分で反撃を試み、フランス人指揮官クリストフ・ガルティエが大きく檄を飛ばすなか、アル・イテハドに攻勢を強めた。しかし、アル・イテハドの守備陣とセルビア人GKプレドラグ・ライコヴィッチが勝ち点3を守り抜いた。

これでアル・イテハドは、サウジ・ロシュン・リーグで勝利の軌道に戻った。前節の第12節、10月30日のアブハ戦では1-1の引き分けに終わり、つまずいていた。

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この重要な勝利により、アル・イテハドはサウジ・ロシュン・リーグの順位表でトップ4に返り咲いた。8勝3分1敗で勝ち点を27に伸ばして4位につけ、5位に後退したアル・アハリに3ポイント差をつけている。

アル・アハリは、明日の土曜日にジッダのアル・インマ・スタジアムで行われるサウジ・ロシュン・リーグ第13節最終戦でアル・タアーウンをホームに迎える。この試合に勝てば、トップ4に復帰するチャンスがある。

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一方のネオムは今シーズン5敗目を喫し、勝ち点22のまま順位表の6位にとどまった。ここまでの戦績は7勝1分である。