エジプト代表はイランとのグループステージ第3節を1－1で引き分け、2026年W杯のベスト32進出を決めた。

5分、モハメド・サラーのシュートがDFに当たり、GKが弾いたボールがマフムード・サバーのもとへ。彼が放ったシュートはGKの足の間を抜け、ネットを揺らした。





9分にはDFモハメド・アブド・アル＝ムナームのパスミスが原因でFWメフディ・タルミにファールし、PKを宣告された。

エジプトGKムスタファ・シューベイルはこれを止め、好セーブを見せた。

イランはその後、ペナルティエリア内のミラド・モハンマディの強烈なシュートで同点とした。シュービールが弾いたボールをラミン・ラザイアンが押し込み、1–1となった。

直後、負傷したエジプトDFモハメド・アブド・アル＝ムナームに代えてヤセル・イブラヒムが投入された。

49分にはモハメド・サラーの鋭いクロスをマフムード・ハサン・トレジエがゴールへシュートしたが、GKにキャッチされた。

57分にはサラーが負傷し、アフメド・ムスタファ・ジズーが交代で入った。

交代後にベンチに座ったサラーは、ハムストリングに氷を当てていた。

また、試合終盤にアハメド・ファトゥーも負傷したが、交代枠を使い切っていたため痛みに耐えてプレーを続けた。



一方、ベルギー代表はニュージーランドを5－1で下し、グループ7首位でラウンド32進出を決めた。

「レッドデビルズ」のスター、レアンドロ・トロサールが28分と50分に2ゴールを挙げ、66分にはケヴィン・デ・ブライネが3点目を、86分にはロメロ・ルカクが4点目を決めた。 5点目はアディショナルタイムにアレクシス・サイレマイカーズが奪った。

ニュージーランドの1点は84分、イライジャ・ゴストが記録した。