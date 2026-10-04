エジプトで開催され、2027年U-20アフリカネイションズカップ予選の一戦として1-1の引き分けに終わったチュニジア対リビアのU-20の対戦は、試合終了間際に起きた稀なレフェリングの一場面がリビア代表の選手たちの怒りに火をつけたことで、アフリカ大陸の枠を越えて広く話題となった。ただし、この審判の判定は競技規則に沿ったものだった。

この試合の反響はピッチ内の反応だけにとどまらなかった。フランスの「レキップ」、ポルトガルの「レコルド」、イングランドの「サン」をはじめ、スペインの「マルカ」と「スポルト」など、世界の名だたる複数のスポーツ紙がこの物議を醸した場面を取り上げ、エジプトで開催されたこの一戦は、ユース予選のなかでも最も論争を呼んだ試合の一つとなった。

興奮が頂点に達したのはアディショナルタイムだった。チュニジアのゴールキーパー、サリム・ブアスケルがコーナーキックに参加するためリビア代表のペナルティーエリアに上がり、チュニジアに勝利をもぎ取る好機を与え、予選突破のチケットを争う望みをつなぐ得点を狙った場面である。

しかし、このコーナーキックはチュニジア代表が望んだ形では終わらなかった。リビアがボールを奪って素早いカウンターを仕掛け、その際リビア代表はチュニジアの選手1人に対して4人という状況になり、絶好の得点機を迎えたかに見えた。

リビアの選手たちは、勝利の得点を奪う道が開けたと信じてチュニジアのゴールへと押し寄せたが、副審が旗を上げてオフサイドを告げたため、攻撃は止まり、リビア代表の選手たちとコーチングスタッフの間に激しい怒りが広がり、そのうちの数人が判定に抗議した。

この判定は、チュニジアのゴールキーパーがリビアのペナルティーエリア内にいたため、一見すると奇妙に映った。リビアのフォワードの背後にチュニジアの選手が複数いるかのように見えたからだ。しかし、オフサイドルールに照らしてこの場面を解釈すると、反則が取られた理由が明らかになる。

リビアのフォワードは、ボールが自分にパスされた瞬間、センターラインを約1メートル越えており、彼の前にいるチュニジアの選手はブアスケルただ一人だった。そのブアスケルはすでに相手のペナルティーエリアにコーナーキックへ参加するために上がっており、これがフォワードをオフサイドの状況に置いた。

競技規則では、プレーへの関与条件を考慮したうえで、選手の頭、体、または足のいずれかの一部が、センターラインを除いて相手陣内にあり、かつボールおよび後方から2人目の相手選手よりも相手ゴールラインに近い場合に、オフサイドの位置にいるものと定められている。

したがって、リビアのフォワードの背後にもう1人チュニジアの選手がいれば、この攻撃は正当なものとして認められたはずであり、またフォワードがセンターラインを越える前にボールがパスされていれば、オフサイドは回避できたはずである。

規則上は正しい判定だったものの、場面の奇異さと試合終盤であったことから、この場面は広く拡散した。特に、この攻撃はリビアにとって勝ち点3を奪う本当の好機を含んでいたが、チュニジアのゴールキーパーが反対側のペナルティーエリアに上がっているという状況のなかで、多くの人には見慣れないオフサイドによって止められたためだ。

試合は1-1の引き分けに終わった。24分にディラール・ブリークがチュニジア代表を先行させたが、64分にムーサ・イブラヒムがリビアのために同点に追いついた。

この結果により、予選突破のチケットを争うチュニジアの望みは絶たれた。一方リビア代表は、火曜日に予定されている最終戦のモロッコとの対戦を前に、勝利を収めて自らの立場を強化する貴重な機会を逃した。