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ライブ
Stephen Darwin
翻訳者：

【動画】エヴァートンのヘイデン・ハックニーが『Beast Mode On Podcast』最新回でマイケル・キャリック、クリスティアーノ・ロナウドへの憧れ、サウサンプトンの「スパイゲート」騒動などを語る

ヘイデンハックニー
アデバヨ・アキンフェンワ
プレミアリーグ
エヴァートン
Middlesbrough
EFL チャンピオンシップ

『ビースト・モード・オン・ポッドキャスト』に、アデバヨ・アキンフェンワとともにエヴァートンのMFヘイデン・ハックニーが出演した。24歳のハックニーは、ミドルズブラを離れてエヴァートンに移籍する決断や、マイケル・キャリックの下での成長、新監督デイヴィッド・モイーズから受けた重要な助言について語った。また、マテオ・コヴァチッチのファンである理由、クリスティアーノ・ロナウドとウェイン・ルーニーに憧れて育ったこと、サウサンプトンの「スパイゲート」騒動で相手側にいたときの経験なども明かしている。

2022年から2025年までリバーサイド・スタジアムで指揮を執った現マンチェスター・ユナイテッド監督、マイケル・キャリックが自身のキャリアに与えた影響について、ハックニーはこう振り返る。「彼はボールを使う練習をずっと重視していた。チャンピオンシップでは僕らがボールを保持する時間が長かったから、それは理にかなっていた。

「僕やほかのMFにとって、彼は理想的な存在だった。僕らはMF、DF、FWのグループに分かれていて、彼は多くの時間を僕らと一緒に過ごしていたからね。彼から学ぶときは、言われたことをすべて吸収して、自分のプレーに取り入れようとした。本当に多くのことを学んだよ」

ハックニーとミドルズブラは、2025-26シーズンのチャンピオンシップのプレーオフ準決勝でサウサンプトンに敗れながらも、決勝への出場権を得た。5月にイングランドサッカー界を揺るがしたスパイゲート騒動により、サウサンプトンはウェンブリーでの決勝への出場を禁じられ、ミドルズブラの出場が認められた。エヴァートンのMFは、現実とは思えないような当時の状況を説明した。

Hayden Hackney Beast Mode On GFXGOAL

「実は当時、僕は負傷していたから、彼（サウサンプトンのアナリスト、ウィリアム・ソルト）が［スパイ行為を］見つかったときの練習には参加していなかった。理学療法士と車で検査から戻る途中に、起きていることを一部始終見たんだ。戻ると彼が『知らない男が練習を見ている』と言った。その後、僕らは試合をしたけど、思い通りにはいかなかった。みんな精神的に打ちのめされていた。それから週末は休みになり、月曜日に練習に戻った。

「異常な状況だった。準決勝で負けたばかりなのに、僕らはミニゲームをしていた。『おい、こんなことを続けていられないだろう』と言う人もいた。でも時間がたち、練習を重ねるにつれて、『そろそろまた本気で取り組まないといけないかもしれない』と思うようになった。そして［突然］決勝に進むことになった。［ハルに負けたのは］胸が張り裂けるようだった」

以上の話題をはじめ、さらに多くの内容を収めたエピソード全編は、ページ上部の再生ボタンをクリックして視聴できる⬆️

『The Beast Mode On Podcast』は YouTube と Spotifyで配信中。

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