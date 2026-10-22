2022年から2025年までリバーサイド・スタジアムで指揮を執った現マンチェスター・ユナイテッド監督、マイケル・キャリックが自身のキャリアに与えた影響について、ハックニーはこう振り返る。「彼はボールを使う練習をずっと重視していた。チャンピオンシップでは僕らがボールを保持する時間が長かったから、それは理にかなっていた。

「僕やほかのMFにとって、彼は理想的な存在だった。僕らはMF、DF、FWのグループに分かれていて、彼は多くの時間を僕らと一緒に過ごしていたからね。彼から学ぶときは、言われたことをすべて吸収して、自分のプレーに取り入れようとした。本当に多くのことを学んだよ」

ハックニーとミドルズブラは、2025-26シーズンのチャンピオンシップのプレーオフ準決勝でサウサンプトンに敗れながらも、決勝への出場権を得た。5月にイングランドサッカー界を揺るがしたスパイゲート騒動により、サウサンプトンはウェンブリーでの決勝への出場を禁じられ、ミドルズブラの出場が認められた。エヴァートンのMFは、現実とは思えないような当時の状況を説明した。

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「実は当時、僕は負傷していたから、彼（サウサンプトンのアナリスト、ウィリアム・ソルト）が［スパイ行為を］見つかったときの練習には参加していなかった。理学療法士と車で検査から戻る途中に、起きていることを一部始終見たんだ。戻ると彼が『知らない男が練習を見ている』と言った。その後、僕らは試合をしたけど、思い通りにはいかなかった。みんな精神的に打ちのめされていた。それから週末は休みになり、月曜日に練習に戻った。

「異常な状況だった。準決勝で負けたばかりなのに、僕らはミニゲームをしていた。『おい、こんなことを続けていられないだろう』と言う人もいた。でも時間がたち、練習を重ねるにつれて、『そろそろまた本気で取り組まないといけないかもしれない』と思うようになった。そして［突然］決勝に進むことになった。［ハルに負けたのは］胸が張り裂けるようだった」

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