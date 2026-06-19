モロッコ代表のモハメド・ワヒビ監督は、金曜日にマサチューセッツ州フォックスボロで行われるスコットランド戦について、チームが相手の激しいフィジカルに対応できると強調した。

ワヒビ監督はプレミアリーグでプレーする代表選手たちに、レベルをさらに上げ、「アトラスの獅子」を支えるよう求めた。ブラジルとの初戦は1－1の引き分け。

この引き分けでFIFA暫定ランキング6位に浮上したが、ウェヒビ監督は第2戦スコットランド戦へ集中を呼びかけた。

ワヒビ監督は試合後の会見で「スコットランドのフィジカルはセカンドボールや空中戦で顕著だ。ブラジルも強かったが、私たちはコンパクトさを保ち、ボールの周りに多くの選手を配置する。戦略がある」と語った。

「試合を支配し、冷静に、激しい攻防戦に発展させないことが重要だ。緊張しすぎずに、これはサッカーだと肝に銘じたい。プレミアリーグでプレーする選手たちはその面で優れているが、我々にも強みがある」と続けた。

「戦術は話せないが、準備はできている」と彼は続けた。

ブラジル戦に出場した選手6人がプレミアリーグでプレー。イッサ・ディウプ、シャディ・リヤド、ナシール・メズラウィ、シャムス・アル＝ディーン・タルビらが名を連ねる。

負傷でナイフ・アカードが離脱していなければ、さらに増えたはずだ。主力CBと左WGアブド・サマド・アル・ザルズーリを欠きながら、初戦を乗り切った。

ワヒビ監督は、このプレミア経験が、ブラジル戦よりフィジカルが激しいスコットランド戦で生きるだろうと語った。ブラジルはグループC初戦でモロッコの中盤に敗れた。

ウェヒビ監督はさらに「多くの点を修正しながら、指針を示しつつ選手たちの創造性を引き出している。ワールドカップ前にやりたかったこともあるが、大会中や後に実施することになる」と語った。

さらに「先発には複数の選択肢があり、どのポジションにも解決策がある。我々は冷静だ。ナイフとザルザウリがいても、モロッコはパニックになっていない」と続けた。

最後に「ブラジル戦は過去のもの。スコットランドは勝ち点3で我々（1点）の上にいる。より良いパフォーマンスを示し、グループ状況を直視して地に足をつけたい」と結んだ。