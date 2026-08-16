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ライブ
FBL-FRIENDLY-SCHALKE-REAL MADRIDAFP

翻訳者：

動画：ヴィニシウスにブーイングが浴びせられる、しかし彼の反応は違った

シャルケ04 対 レアル・マドリー
シャルケ04
レアル・マドリー
クラブ親善試合
ラ・リーガ
ヴィニシウス・ジュニオール
ドイツ
スペイン
ブラジル

何をしたのか

ブラジル代表のヴィニシウス・ジュニオールが、レアル・マドリードのシャルケ戦（3-0）での勝利で注目を集めた。ドイツのチームのサポーターと直接対峙する形となり、ピッチにいる間ずっと彼らからブーイングを浴び続けたが、この選手はある注目を引く方法で応じた。

スペイン紙『マルカ』によれば、ヴィニシウスはボールに触れるたびにほぼ毎回ブーイングを浴びせられた。彼はこれまでシャルケのスタジアムでプレーしたことも、このドイツのチームと対戦したこともなかったにもかかわらずである。彼への観客の反応は、後半に交代させられる瞬間まで続いた。

このブラジルのスター選手は観客席と直接対峙することはなかったが、独自のやり方で応じることを選んだ。観客に素早く視線を送り、何度か微笑むにとどめ、その後、彼にブーイングを浴びせていた一角に向けて投げキッスを送った。

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この場面は試合のもっとも印象的なシーンの一つとなった。ヴィニシウスは敵意に満ちた雰囲気に明らかな冷静さで対処し、観客席との衝突に引きずり込まれることなく、観客のブーイングを、自分がサポーターからのプレッシャーに動じていないことを示す機会へと変えたのだ。

ブーイングは別として、ヴィニシウスはレアル・マドリードのシャルケ戦での勝利で印象的なパフォーマンスを見せた。これによりチームは高い士気で新シーズンへの準備を締めくくり、このブラジル人選手は自身を取り巻くプレッシャーに独自のやり方で対処できることを改めて証明した。

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