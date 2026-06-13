スイス代表の先制点は、ブリル・エンボロが記録したが、その過程が複雑で正当性を疑問視する声も上がった。

14分、スルーパスを追ったスイスFWレモ・フロイラーは、GKマフムード・アブ・ナダの飛び出しをかわそうとした。 GKが飛び出したがタイミングが遅れ、両者は接触して倒れた。主審は即座にPKを宣告した。

リプレイでは、その直前にフロイラーがオフサイドポジションにいた可能性が示された。

ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）が数分間確認したが、判定は覆らず。エンボウロがPKを沈め、スイスが先制した。

この判定はSNSで議論を呼んだ。 フロイラーは最終ラインと並んでいたか、わずかにオフサイドだったとの声も。別の意見としては、放送角度が基準線とずれていた可能性が指摘された。

BN Sportがカタールの審判専門家サウード・アル・アズバ氏に意見を求めると、「フロイラーはオフサイドだったためゴールは無効」と断言。判定とVARへの疑問はさらに深まった。

なお、カタールはメキシコ（1930～1950年）、スコットランド（1954～1958年）、韓国（1954～1986年）、 ギリシャ（1994-2010年）に続き、ワールドカップ初戦4試合すべてで前半にリードを許した史上5番目のチームとなった。これはミスター・シップの統計によるものである。

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