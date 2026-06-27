【動画】インファンティーノ氏、エジプト対イラン戦を称賛

エジプトサッカー連盟のハリド・ダルンドリ副会長は、2026年W杯でエジプト代表がグループ2位になったことで、ベスト32進出前に準備期間を長く確保できると述べた。

エジプト代表は最終戦でイラン代表と1－1で引き分け、勝ち点5でグループ2位通過。首位ベルギー代表とは勝ち点で並んだが、得失点差で下回った。

この結果、エジプトはラウンド32でグループ4の2位オーストラリアと対戦する。

アル・ダランドリ監督はテレビ局「Modern MTI TV」のインタビューで「我々は無敗で次のラウンドに進出し、最終節を待たずに予選突破を決めた。首位との差は1ゴールだけだ」と語った。

選手たちの状態については「神に感謝する。モハメド・サラーの負傷は軽微で次の試合に出場できる見込みだ。モハメド・アブド・アル＝ムナームの負傷は筋肉系で膝とは無関係。アハメド・ファトゥーの状態は現時点で不明」と説明した。

代表団の移動については「FIFAのスケジュールに従い、スポケーンに戻った後、テキサスへ移動する。ホサム・ハッサンとイブラヒム・ハッサンらコーチングスタッフと会議を開き、出発日を決定する」と述べた。

また、スポケーンの静かな環境がチームに合っているため、2日間延長する可能性も検討している。

オーストラリア戦については「どの相手も強いが、フランスほどではない」と語った。

2位通過は追加で2日間の休息が得られ、試合も水曜日ではなく金曜日になるため、準備がしやすいと説明した。

最後に、エジプトサッカー連盟副会長は、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長が試合終了約30分後に「面白い試合だった」と語ったと明かし、コメントを締めくくった。