動画：イラン代表主将、武装集団の待ち伏せから生還した経緯を語る

イラン代表主将アリ・レザ・ジャハンバシュは、メキシコで武装集団に遭遇した出来事を明かした。イラン人であることが判明し、危機を免れたという。

2026年W杯開幕の数カ月前、メキシコを旅行中だった彼は、イラン人であることが「救いのカード」になるとは予想していなかった。

観光地トゥルムで武装集団に遭遇したが、事態は突然好転した。

広まった動画では、友人とともにいたところを覆面グループに囲まれ、銃で脅され身体検査を要求されたという。

「何も持っていないと伝えると、オランダから来たと言った。友人が『イランだと言え』と指示し、イランと答えると、彼らは笑って『イランか、行け』と放してくれた」と語った。

イラン代表主将は冗談交じりに「メキシコのギャングはイラン人が好きなようだ」と語った。

この出来事は、イラン代表が7度目のワールドカップ出場に向けて準備を進めていた際に起きた。同国は1978年、1998年、2006年、2014年、2018年、2022年の6回出場しているが、グループステージを突破したことはない。

2026年大会の抽選ではニュージーランド、ベルギー、エジプトと同組に入った。初戦はロサンゼルス、6月15～26日にはシアトルでエジプトと対戦する。

当初は米国アリゾナ州で合宿予定だったが、ビザ発行の規制で国境近くのメキシコ・ティフアナに変更した。

新計画では試合ごとに米国へ移動し、試合後はティファナに戻る。