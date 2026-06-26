イラク代表は本日金曜日、カナダ・トロントで行われたグループ9最終戦でセネガル代表に0－5で敗れ、2026年ワールドカップ本大会出場を逃した。

この結果、イラクは勝ち点0で最下位。2度目のW杯でも勝ち点を挙げられず、最大敗北を記録した。 一方、セネガルは勝ち点を3に伸ばし3位となり、3位チームの上位進出枠の行方を待つ。

セネガルは序盤からペースを握り、3分にはジャナ・ジャイのシュートがポストを直撃した。 そのコーナーキックから4分後、アブドゥッラー・シークが絶妙なクロスをヘディング。ボールは地面に跳ねて味方のハビブ・ディアラに当たり、イラクゴールに吸い込まれた。

10分にはDFリピン・スラガのヘディングクリアミスからマネにボールが渡り、GKと1対1に。スラガはファウルで止め、一時はイエローだったがVARでレッドに訂正された。 当初はファウルだけでイエローカードだったが、VARの介入で判定が覆り、得点を防ぐ行為として即座にレッドカードが提示された。マニが直接フリーキックを蹴ったが、GKアフメド・バセルが好セーブで阻んだ。

数的優位を生かし攻勢を強めたセネガルは33分、ジェイコブスがポストを擦る強烈なグラウンダーで追加点を狙った。マニも前半アディショナルタイム2分、W杯初ゴールを狙ったが、シュートはクロスバーを越えた。 後半開始早々、イラクはGKアフマド・バセルが負傷交代し、ジャラール・ハサンが投入された。

セネガルは後半開始早々の47分、ディアラのシュートがポストをかすめた。イラクは53分、アリ・ジャシムのペナルティエリア外からの強烈なシュートでほぼ唯一のチャンスを作ったが、GKディアウに阻まれた。

直後にイスマイラ・サールのシュートをジャラール・ハッサンがセーブ。 56分、サールが試合を決定づける2点目を決めた。ゼイダン・イクバルがボールを保持しすぎたところをカマラが奪い、絶好のパスをサールに送り、サールが難なくネットに突き刺した。

2点目を許したイラク守備陣は崩れ、59分には途中出場のバビ・ジェイがペナルティエリア外から放った強烈なシュートで3点目を決めた。 71分にはジェイがペナルティエリア内でンダイのヘディングパスを受け、豪快なシュートで自身2点目、チームの4点目を決めた。

74分にはマネがループシュートで追加点のチャンスを得たが、ポストに阻まれた。

83分にはエリア際からエリマン・ンダイの強烈なシュートがネットを揺らし、5点目を奪った。試合はセネガルの圧勝で終わり、イラクは苦い敗退を喫した。