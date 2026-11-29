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プレミアリーグ第12節、アーセナル対マンチェスター・シティが日曜夜にエミレーツ・スタジアムで行われ、2-2の引き分けに終わった。4ゴールが生まれ、試合の流れが目まぐるしく変わる展開となったが、両チームは優勝争いの中で勝ち点1を分け合う結果となった。

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試合は立ち上がりから両チームが激しいリズムで攻め合った。前半は互いに主導権を分け合ったものの、より危険な場面を作ったのはホームチームのゴールを脅かしたマンチェスター・シティだった。その後、両チームが1点ずつを奪い、前半は1-1で終了した。

先制したのはマンチェスター・シティだった。34分、ヨシュコ・グヴァルディオルのグラウンダーのクロスをペナルティエリア内で受けたアーリング・ハーランドがボールを収め、GKダビド・ラヤの守るゴールへ確実に流し込んだ。

アーセナルもすぐさま反撃に出る。40分、クリストス・ツォリスがペナルティエリア内へ送ったクロスをミケル・メリーノが頭で落とし、これを受けたドイツ人FWカイ・ハヴァーツがゴールに沈めて同点に追いつき、試合を振り出しに戻した。

後半に入ると、マンチェスター・シティが再び素早く攻勢を強め、48分にエンソ・フェルナンデスのゴールで勝ち越しに成功した。起点となったのはモロッコ代表のアイユーブ・ブアディの見事な個人技だった。ブアディは中盤でマルティン・ウーデゴールからボールを奪うと、ノニ・マドゥエケをかわして前進し、アルゼンチン人のチームメイトへ正確なパスを供給。これをフェルナンデスがラヤの守るゴールに流し込んだ。

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ブアディはこのプレーで脚光を浴びたうえ、90分を通じて守備面でも大きな貢献を見せ、マンチェスター・シティで最も輝いた選手の一人となった。前節のチャンピオンズリーグ、ナポリ戦ではクラブでの初ゴールを記録しており、若くして違いを生み出せる力を改めて証明した。

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勝ち越し点の後、試合の様相は一変した。マンチェスター・シティは自陣に引いて守りを固め、アーセナルの最終ラインの背後に生まれたスペースを突くカウンターに活路を求めた。一方、ホームチームはボールを支配し、同点ゴールを狙って攻撃の手を強めた。

アーセナルはマンチェスター・シティの守備に圧力をかけ続け、引いて構えるアウェイチームの隙を突いて、ジャンルイジ・ドンナルンマの守るゴールを何度も脅かした。そして83分、ユリエン・ティンバーがアーセナルに同点ゴールをもたらした。

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このゴールはマンチェスター・シティのペナルティエリア内で大きな物議を醸したコーナーキックから生まれた。ガブリエウ・マガリャンイスとGKジャンルイジ・ドンナルンマの接触に加え、ボールがネットに届く前にティンバーの手に触れたのではないかという疑いもあった。しかしVARによる確認の結果、ゴールは認められ、アーセナルは試合終盤に追いつき、貴重な勝ち点1をもぎ取った。

残り時間には両チームとも決勝点を狙ったが、スコアは動かないまま試合終了の笛を迎えた。攻撃面で互いに見せ場を作り、最後の瞬間までスコアが揺れ動いた激戦は、両者が勝ち点1ずつを手にする形で幕を閉じた。

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この結果、アーセナルは勝ち点を29に伸ばしてプレミアリーグ首位をキープ。一方、2位のマンチェスター・シティは勝ち点23となり、両チームの差は6ポイントのままとなった。