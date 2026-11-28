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アル・ヒラルが敵地でアル・イテファクに大きな勝利を収め、2026-2027シーズンのロシュン・サウジリーグで、ライバルのアル・カーディシーヤとアル・ナスルから首位の座を奪い返した。

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アル・ヒラルは土曜日、ダンマームのEGOスタジアムで行われたロシュン・サウジリーグ第13節でアル・イテファクと対戦し、3-1で勝利した。

アル・ヒラルは立ち上がりから攻勢に出て、6分にはペナルティエリア内の混戦からハッサン・タンバクティがネットを揺らした。しかし主審はオフサイドの判定でこれを取り消し、その後ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）も判定を支持した。

それでも29分、ついに先制点が生まれる。好調の右サイドバック、ムハンマド・マハザリが送ったクロスに英国人FWオリー・ワトキンスが合わせ、正確なヘディングでゴールに流し込んだ。GKマレク・ロダークは止めることができなかった。

だがアル・イテファクも、リードを許したまま前半を終えることはなかった。前半終了5分前、コーナーキックから始まった一連の攻撃で3本のシュートを放ち、同点ゴールを奪った。

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アル・ヒラルの守備陣が立て続けにシュートをブロックした後、ペナルティエリアの境界付近でボールを拾ったアルバロ・メドランが見事なシュートを放ち、モロッコ人GKヤシン・ボノも防ぐことができなかった。

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後半、アル・ヒラルは勢いよく攻め込み、勝ち越し点を狙ってアル・イテファクに圧力をかけ続けると、61分にその狙いを実現させた。

後半開始から16分、セルビア人MFセルゲイ・ミリンコヴィッチ=サヴィッチが見事なフリーキックをGKマレク・ロダークの守るゴールに突き刺し、首都クラブに再びリードをもたらした。

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アル・イテファクは反撃を試みたが、74分にスコットランド人DFジャック・ヘンドリーの致命的なミスによって、その望みは絶たれた。

ムハンマド・マハザリのクロスに対し、ヘンドリーは胸でGKへ戻そうとしたが、この誤ったパスをワトキンスが見逃さず、巧みにゴールへ流し込んだ。

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ワトキンスは昨夏の移籍市場でアストン・ヴィラから加入して以来、アル・ヒラルで活躍を続けている。このゴールで公式戦通算11得点目となり、その内訳はロシュン・サウジリーグで7得点、AFCチャンピオンズリーグエリートで4得点だ。

この英国人FWの貢献は得点だけにとどまらない。さらに6アシストも記録しており、13試合で17得点に関与している。1試合あたり1点を上回るペースだ。

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この勝利でアル・ヒラルは勝ち点を33に伸ばし、ロシュン・サウジリーグの首位に返り咲いた。2位アル・カーディシーヤ、3位アル・ナスルとの差は2ポイントとなっている。

一方、アル・イテファクは今季のロシュン・サウジリーグで4敗目を喫し、勝ち点19のまま7位にとどまっている。